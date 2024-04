Ana Karina Soto se fue en contra de Culotauro y defendió los sentimientos de Diana Ángel

Camilo Díaz, más conocido en el mundo de la comedia como ‘Culotauro’, se posicionó como el séptimo eliminado del reality show del Canal RCN, ‘La Casa de los Famosos’, donde dio mucho de qué hablar por su personalidad, por su característico y particular humor, así como por las sonrisas que le sacó a más de uno cuando portaba su nariz roja de clown con la que conquistó el corazón de la actriz, Diana Ángel, quien incluso, a pesar de la ruptura sentimental que tuvo con su compañero, le escribió y cantó una canción antes de su salida.

Es por ello que en medio de la gira de medios luego de salir del programa de las noches del Canal RCN, Culotauro fue uno de los invitados del matutino, ‘Buen Día Colombia’, donde le dieron a conocer que su expareja estuvo presente en el programa y dejó saber lo enamorada que estaba de él.

Ante esto, Culotauro al igual que lo mencionó dentro del reality, aclaró que él ama a sus exnovias por lo que ellas significaron en su vida y lo mucho que le aportaron, por lo que el tema de conversación se tornó un poco más incómodo por el romance que él tuvo dentro de ‘La casa de los famosos’.

Recomendados

Ana Karina Soto se molestó con Culotauro

En medio de la entrevista, la presentadora Ana Karina Soto, de forma contundente y tajante le consultó al comediante por los constantes desplantes que le hizo a Diana Ángel dentro del programa, quien siempre le demostró el cariño y la felicidad que sentía por él en el corto romance que tuvieron, ya que él terminó todo por querer protegerla de los comentarios de los demás.

“Está la imagen donde le corriste la cara, la imagen donde Diana te hizo un postre que tú le dejaste tirado, hay muchos comentarios con relación con tu comportamiento con Diana. Entonces, ¿Cómo tú explicas esos comportamientos poco caballerosos frente a Diana, si supuestamente estás cuidando a Diana?”, preguntó Ana Karina en defensa de Diana Ángel.

Frente a los interrogantes, Culotauro demostró su molestia frente a las expresiones que usó Soto, a lo que dijo:

“Me parece que las palabras ‘poco caballeroso’ como señalantes (...) Yo fui consecuente con lo que hablé con ella, que ojalá lo hayan visto, de lo contrario pueden hacerlo por Vix, y es que...”, mientras era interrumpido por Ana Karina, quien seguía en su posición a favor de la actriz, señalando que en Buen Día Colombia ven toda la producción y por ello le hace esas preguntas.

Sin dudarlo, de nuevo el comediante se defendió y acotó: “Me alegra, entonces pueden repetirlo. Hay una charla en la que yo le digo a Diana que lo mejor es que seamos amigos y tomemos distancia porque no quiero, de ninguna forma, que esto real y bonito que me está pasando contigo vaya de boca en boca y nos termine afectando”.