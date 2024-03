Casa de los Famosos Colombia: Omar Murillo contó secreto sobre Legarda y a Luisa Fernanda W

Los concursantes de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality transmitido por el Canal RCN y la aplicación ViX, han tenido múltiples oportunidades para conectar, compartir y revelar anécdotas de sus vidas, proporcionando al público una visión más cercana de sus personalidades. Omar Murillo, uno de los participantes, ha utilizado estos momentos para compartir experiencias significativas y abrirse a sus compañeros y espectadores.

En una de estas instancias, mientras compartían la comida, Murillo recordó una anécdota relacionada con el fallecido cantante Legarda, con quien había coincidido en el reality MasterChef en 2018. El actor elogió el talento y la bondad del cantante, rememorando su encuentro y sugiriendo que había jugado un papel activo en la relación entre Legarda y Luisa Fernanda W. Murillo afirmó que él “habría participado para que Luisa Fernanda W se uniera a Legarda”, como al final ocurrió.

Omar Murillo envió conmovedor mensaje a Legarda y a Luisa Fernanda W en la Casa de los Famosos

El comentario de Murillo desencadenó una discusión entre los participantes, algunos de los cuales recordaron los momentos difíciles que la influencer había enfrentado tras la trágica muerte de Legarda. En medio de la conversación, Diana Ángel también expresó su admiración por otro cantante, Pipe Bueno.

Sin embargo, no todo fue armonía para Murillo. En un momento tenso en la habitación del infierno, protagonizó un acalorado intercambio de palabras. Aunque algunos de sus compañeros lo instaron a expresar sus quejas en ese momento, cuando tuvo la oportunidad de nominar a otro concursante, Murillo sorprendió al acusar a Alfredo de haberlo “atropellado”.

“La falta de respeto yo no la voy a tolerar. Lo que hizo ayer conmigo fue un atropello. Yo me hago respetar, no sé qué es lo que le duele a él de Omar Murillo”, expresó el actor.

Finalmente, Murillo expresó su desacuerdo con el hecho de que alguien sea juzgado por su habilidad para cantar, argumentando que él ha demostrado flexibilidad cuando se le ha pedido. Sus comentarios reflejan las tensiones y la diversidad de opiniones presentes en la Casa de los Famosos, manteniendo el interés del público en el programa.

Muerte del cantante Legarda

Hace cinco años, el cantante Fabio Legarda, de 29 años, perdió la vida en un trágico incidente en Medellín. Resultó gravemente herido en un intento de robo a un escolta, en un fleteo. A pesar de recibir atención médica inmediata, los esfuerzos por salvarlo fueron en vano.

El fatídico suceso tuvo lugar el 7 de febrero de 2019, un jueves, mientras Legarda se dirigía a finalizar los detalles de su canción “Nutella”, que tenía planeado lanzar esa misma noche. Viajaba como pasajero en un vehículo de Uber por la calle 5A, en la zona conocida como Milla de Oro, cerca de la avenida El Poblado. Sin embargo, en un semáforo, los delincuentes abordaron al conductor con la intención de robarlo.

El conductor, en realidad un escolta armado, respondió al ataque accionando su pistola contra los ladrones. En el tiroteo resultó herido uno de los asaltantes y otro falleció. Trágicamente, una bala perdida alcanzó a Legarda, causándole heridas mortales.