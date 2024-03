Sara Uribe ha sido recordada como una de las ex participantes de Protagonistas de novela, donde se dio a conocer y de donde la han tenido en cuenta para diferentes proyectos como presentadora en El Lavadero, La Kalle y Estilo RCN. Pero de manera alterna, también ha desarrollado diferentes proyectos como empresaria y emprendedora. Su vida sentimental ha estado marcada por la presencia del futbolista colombiano Fredy Guarín, con quien tuvieron a su pequeño hijo, Jacobo.

Del mismo modo, la también modelo se ha realizado uno que otro ‘retoquito’ estético en su cuerpo rostro con los que se ha sentido bastante cómoda, según ha comentado en sus redes sociales. Actualmente, Sara cuenta con siete millones de seguidores, a los que les comparte de su día a día y los proyectos en los que se encuentra trabajando.

Sara Uribe confesó cómo fue estafada por uno de sus amigos

En su más reciente publicación hizo una pequeña relefixón de lo que llego a experimentar al ser estafada por parte de un ser cercano a ella mencionando “No me ayudaste a ser mejor persona. Tampoco me hiciste un bien. Y mucho menos me ayudaste edificarme (...) cuando confié en mis ideas, en mis sueños en una persona como tu. Y lo peor de todo, mi dinero, a una rata como tu. Esto es para todos los que nos han robado. Nos han estafado”.

Así mismo, en la descripción mencionó “Si te han robado, si te han estafado y han jugado con tus sentimiento y tu plata, esto es para ti. Pero tranquil@, la justicia divina llega. Cuando sea pero llega.Yo sé que muchos se identifican con este mensaje. Compárteselo a esa persona que necesite esta voz hoy”. Sus seguidores bastante conmovidos desean que revele la identidad de la persona que la estafó, pero otros respetan la libertad de la modelo en mantenerlo en secreto, pero siempre con la intención de motivar a sus seguidores que han pasado por una situación parecida.