¿Yina Calderón entrará a ‘La Casa de los Famosos’? Esto dijo la influencer

Yina Calderón finalmente se pronunció sobre la gran cantidad de comentarios que circulan en las redes sociales respecto a que se perfila como una de la nuevas participantes de La Casa de los Famosos Colombia, la cual podría ingresar el próximo lunes, dando a entender qué tan ciertos son estos rumores.

Antes de que el reality show empezara, la DJ sonaba como una de las candidatas más probables a entrar, en especial luego de ser vista en los estudios de RCN en más de una oportunidad. Sin embargo, no figuró en la plantilla original y tampoco explicó los motivos de esto.

Muchos de sus seguidores quedaron decepcionados ya que, según muchos de ellos, ella habría brindado buen contenido y mucho rating al canal debido a su personalidad espontánea y sin filtros.

Sin embargo, sus fans aún tienen viva la esperanza de verla interactuar con otras figuras reconocidas, ya que RCN anunció que el primer día de abril estarán llegando nuevos participantes a La Casa de los Famosos, generando furor entre algunos televidentes por esta noticia.

Desde que se hizo el anuncio, se ha especulado en las redes sociales quiénes pueden ser las nuevas personalidades que harán vida dentro de esta casa/estudio, bien sea por una semana o por varios meses. Y uno de los nombres que más suenan es el de Yina Calderón.

¿Yina Calderón entrará a La Casa de los Famosos?

De acuerdo con lo que contó la DJ en una historia de Instagram, ha estado recibiendo muchas preguntas de sus seguidores respecto a si aprovechará esta ventana que abrió RCN para poder entrar a La Casa de los Famosos. Es por eso que decidió hacer un anuncio respecto a este tema.

“Yo deseo que en el rating le vaya muy bien, como les digo, yo siempre he estado muy agradecida con el canal RCN porque me dio esa primera oportunidad en ‘Protagonistas’, pero no, no voy a La Casa de los Famosos esta temporada”, aseguró Yina Calderón en una historia.

Finalmente le agradeció a sus fanáticos por su entrega y por interesarse tanto en ella y en su participación en el reality show: “gracias por solicitar mi asistencia, mi víbora asistencia. No voy esta temporada, no me esperen el lunes”.