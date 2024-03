Televidentes rechazan comentarios transfóbicos en ‘La Casa de Los Famosos’

Los televidentes no le pierden el paso a la convivencia dentro de ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia y es que las decisiones que ha tomado la líder de la semana Isabella Santiago han derivado en habladurías, señalamientos y comentarios transfóbicos.

Prueba de ellos son las grabaciones que han publicado los televidentes en las redes sociales en las que la modelo Sandra Muñoz, junto al comediante Camilo Díaz más conocido como ‘Culotauro’ y el creador de contenido digital ‘Alfredo Redes’ han emitido en las últimas horas.

Todo viene enmarcado en la decisión de Isabella Santiago en escoger al deportista Juan David Zapata, quien tiene un romance con Sandra Muñoz, para dormir con ella toda la semana en la habitación del líder.

Tras las reacciones de los participantes junto a los comentarios emitidos los televidentes han mostrado su indignación al respecto y piden al Canal RCN y ‘La Casa de los Famosos’ Colombia hacer un llamado de atención a los tres.

“En la habitación del líder había guerra de espadas”

“Se perdieron 4 huevos y están en la habitación del líder”

“a Martha le conté 12 bolitas y a Isa le conté 14”

NO MÁS TRANSFOBIA 🚫🚫🚫🚫

"Todo bien, pero hasta cuando tendremos que soportar los comentarios transfóbicos de la señora Sandra y de los señores Alfredo, Pantera y CuloT. ¿RCN validando la violencia? Hágame el favor"

“Todo bien, pero hasta cuando tendremos que soportar los comentarios transfóbicos de la señora Sandra y de los señores Alfredo, Pantera y CuloT. ¿RCN validando la violencia? Hágame el favor”, “Sinceramente con tantos comentarios transfóbicos ya es súper incómodo ver el programa. No solo son Culotauro, Alfredo y Sandra, los presentadores también” y “Me imagino que esta noche no se van a callar de nuevo… Sandra sigue haciendo comentarios transfóbicos y ustedes no pueden quedarse callados con eso, eso es fomentar el odio y la discriminación en tv nacional. ¡Frénenla ya!”, son algunas de las reacciones que se leen en las redes sociales.

DOÑA SANDRA TOCA SACARLA EL DOMINGO, SE PASÓ DEMASIADO, DEMASIADO CON SUS COMENTARIOS TRANSFÓBICOS, SE LE OLVIDA A DOÑA DOÑA QUE TIENE UN HIJO Y QUIZÁS PUEDA SALIR DEL CLÓSET

Cuando van a poner los videos de sandra, culotauro y alfredo siendo transfobicos?

Todo bien pero hasta cuando tendremos que soportar los comentarios transfóbicos de la señora Sandra y de los señores Alfredo, Pantera y CuloT??? RCN validando la violencia? Hágame el favor

Sandra cada vez que puede le dice a JuanD q no tiene su sexualidad definida, el petardo de JuanDa vive del que dirán, Sandra cada vez que puede tira dardos transfóbicos a Isa, pero le exige actúe como una dama e Isa no se valora

Sinceramente con tantos comentarios transfobicos ya es súper incómodo ver el programa. No solo son Culotauro, Alfredo y Sandra, los presentadores también.

Me imagino que esta noche no se van a callar de nuevo… Sandra sigue haciendo comentarios transfobicos y ustedes no pueden quedarse callados con eso, eso es fomentar el odio y la discriminación en tv nacional. Frénenla ya!

Independientemente de las estrategias de Isabella, ella merece respeto, y creo que @LaCasaFamososCo debe sancionar o llamarme la atención a Sandra Muñoz por sus comentarios transfóbicos hacía Isabella.

Hasta Endry Cardeño, como miembro de la comunidad, ha salido en las redes sociales a exigir que se respete a la participante. Los comentarios por parte de Sandra Muñoz han sido tan fuertes que hasta la creadora de contenido Karen Sevillano ha tenido que intervenir. La caleña ha definido el comportamiento de Sandra como infantil.

Comentar LCDLF es cáer en el juego ! Pero es mi obligación rechazar el humor transfobico de Culorauro y Alfredo ! Peor aun que la producción los pase por alto ! Y el respeto ? Muy bien ! Gracias ! Ya fuera una , metiéndose con la dignidad de tan flamantes figuras !!!