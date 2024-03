Quién es Nico Jurado, tiktoker gomelo que denunció a ex jefe concejal: lo critican por su acento

El abogado y concejal Angelo Schiavenato es tendencia al ser denunciado por su ex trabajador, el influencer de TikTok Nico Jurado, quien en varios videos cuenta cómo le hizo ‘ghosting’ laboral y cómo dejó de pagarle. Schiavenato, por su parte, afirmó que no le debe nada, aludió a su madurez y salud mental y lo acusó de abusar de sus gastos con su tarjeta de crédito y de pedirle un celular caro. Pero, ¿quién es Jurado y por qué ha sido tendencia en redes?

Quién es Nico Jurado, el influencer ‘gomelo’ que denuncia a Angelo Schiavenato y por qué es tan criticado

Nicolás Jurado es un joven oriundo de Popayán que se hizo famoso por ser el ‘gomelo’ (joven de clase alta, o que lo aparenta) prototípico en TikTok. Esto le ha causado tanto la simpatía como el repudio de los internautas, sobre todo por su acento. Muestra su estilo de vida, sus libros recomendados y básicamente sabe que le atacan por su acento y defiende quién es (es gay y por eso sus papás dejaron de mantenerlo).

Este, con su manejo de redes sociales, impulsó a Schiavenato al Concejo de Bogotá en una campaña de una semana. Y durante los videos producidos por ambos, se vio al funcionario público (hoy investigado por la Procuraduría) en situaciones cotidianas como su cumpleaños, su cotidianidad e incluso el valor de su atuendo. Todo, para acercarlo con el electorado.

Todo se fue enfriando para diciembre del año pasado. Jurado dijo que en diciembre comenzó a trabajar menos y que un día Ángelo dejó de responder sus mensajes. Este afirmó que debido a que dependía de su sueldo y se había mudado a Bogotá para trabajar, le pedía al concejal una explicación que no se dio.

Schiavenato respondió que al estudiar medicina y al estar tan ocupado olvidaba responder sus mensajes y que cuando Jurado lo invitaba a rumbas o cenas, él declinaba. Además, que le llegaban gastos que Jurado mostró con pantallazos: serían alrededor de más de 2′700 mil pesos, que eran parte de su sueldo.

Por ahora, la pelea está en su punto más oscuro: el concejal, famoso por arrollar a dos ladrones que trataron de asaltarlo en Bogotá, aludió a la salud mental de Jurado y dijo que no daría más detalles sobre una persona “que se graba llorando en TikTok” (Jurado lloró porque su perro fue mordido) y que lamentaba haberlo ayudado a pesar de las críticas.

Mal paga el diablo a quien bien le sirven. Creo que ahora nos queda claro porque Angelo Schiavenato es un abogado exitoso.



Escúchenlo ustedes y saquen sus propias conclusiones.



Hay gente experta en distorsionar la realidad. Nico Jurado lo montón en el Consejo de Bogotá. pic.twitter.com/fPQ0yWNGRI — Julián David Rincón (@JulianDRinconS) March 27, 2024

Nicolás Jurado está dando más detalles de esta fallida relación laboral, aclarando todo para limpiar su nombre. Y a pesar de ser tan controversial por su forma de hablar y comportarse, su caso muestra la informalidad y precariedad laboral en el país.

“Lo que quiero hacer es que a las personas no les pase lo mismo que a mi. Me da miedo parármele porque es un man tapado en plata, pero no quiero que les pase a mí”.