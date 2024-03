“Es para mantenerte acá”: Pantera ‘le cantó la tabla’ a Nataly por no respetar su matrimonio y usar a Melfi

‘La casa de los famosos’ es uno de los ‘realities’ más famosos de la televisión colombiana, siendo esta una de las mayores apuestas de RCN Televisión. El programa durante más de un mes ha estado lleno de polémicas, sobre todo por parte de dos famosos, y ahora durante la gala de eliminación Pantera ‘le cantó la tabla’ a Nataly por no respetar su matrimonio y tener un amorío con Melfi.

Luego de la prueba de salvación donde la ganadora fue Sandra Muñoz y el elegido para salir de la placa de nominadas por ‘Culotauro’ el líder de esta semana fue Juan David Zapata. Mientras que Pantera, Julián Trujillo, Nataly Umaña y Melfi quedan a la espera de las votaciones del público.

Pero antes de que esto pudiera ocurrir y como es costumbre, los nominados tuvieron tiempo para compartir un ‘brunch’ y de paso sacarse una que otra verdad desde su llegada a ‘La casa de los famosos’, destacándose las declaraciones precisamente de Pantera quien terminó siendo bastante directo con Nataly Umaña.

Recomendados

En medio de la comida, Nataly indagó sobre quién era el participante más polémico de la casa. Ante el hecho, la molestia por parte de Pantera fue más que evidente, asegurando que podría ser su amorío, ya que la actriz, según él, dejó su matrimonio de 12 años por estar con Melfi: “Creo que eso no se va a esconder”.

Por su parte, Umaña en medio de su risa, al parecer, con molestia, reiteró que nadie entendía que su relación con Melfi no tenía nada que con Estrada, pues su matrimonio ya estaba a punto de llegar a su fin: “No sabíamos el momento en el que íbamos a decir punto final, por lo mismo porque venía de una relación muy bonita”.

“Las respuestas que me dan nunca son coherentes (...) Me enreda, pero no soy bobo, ella sabe que yo no le creo nada. Me quiere meter a mí a la cabeza y a Julián de que lo que está haciendo está bien”, fueron algunas de las palabras de Pantera en el confesionario.