“Está desesperada”: Julián Trujillo y su estrategia para eliminar a Nataly Umaña

El actor Julián Trujillo se convirtió el pasado lunes 11 de marzo en el líder de la semana en ‘La Casa de los Famosos’, el participante ni había logrado quedarse con el título anteriormente y su liderato llegó en un momento caótico dentro de la competencia por la falta de insumos.

Julián tuvo que lidiar con una rebelión interna lideraba por Kevin Fuentes, más conocido como ‘Pantera’, debido a la orden de racionamiento de la poca comida que quedaba. Como líder de la semana Julián Trujillo, el pasado miércoles 13 de marzo, tuvo la oportunidad de nominar de manera directa a dos participantes, por lo que no dudó en escoger a la actriz Nataly Umaña y al panameño Miguel Melfi por el romance que tenían y que salpicó a su amigo el actor Alejandro Estrada.

Es de recordar que el pasado domingo el actor llegó bajo la modalidad de “congelados” a sorprender a su esposa, devolverle el anillo de matrimonio durante una visita que se extendió por ocho minutos y que generó incomodidad entre los famosos. Durante su paso el actor saludó con mucho cariño a Julián Trujillo y a Martha Isabel Bolaños.

Ahora, a solo poco tiempo de saber quien será el ganador de la prueba de salvación, aunado a la persona que Julián Trujillo salvará, el actor contó a Mafe Walker, José Miel e Isabella Santiago la estrategia para terminar de desestabilizar a Nataly Umaña y Miguel Melfi.

Para Julián Trujillo el objetivo es Nataly debido a lo que pasó con su esposo, ya que considera que afuera de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia no tiene ningún apoyo de los televidentes. Por lo que considera que preguntarle como se siente al respecto de lo que vive la desestabilizará más y por ende se debilitará.

“Nataly se me acercó y me está pidiendo ayuda a su manera, está desesperada. El objetivo es Nataly, ella está desesperada, desesperémosla más en el buen sentido de la palabra, ojo con reglas y respeto, es un ser humano, no es personal. Nataly ya está mostrando que está desesperada, Melfi se va a debilitar. Esta es mi propuesta, ella está desesperada pregúntenle cómo está. Entre más piense en esto y más lo tenga en la cabeza, el miedo de ella es irse y enfrentarse a lo que pueda estar pasando afuera, pero háganlo con respeto, pero recordarle todo el tiempo esto”

— Julián Trujillo