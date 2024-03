Ella es la hermosa hija del humorista Hugo Patiño, de Sábados felices, que tuvo a sus 75 años de edad

Hugo Patiño es un reconocido humorista, quien durante más de 30 años ha hecho parte del programa de televisión ‘Sábados Felices’ de Caracol Televisión, interpretando diversos personajes y llevando a cabo diversas rutinas humorísticas, lo que precisamente le ha permitido ganarse el cariño de los televidentes a partir de su carisma y espontaneidad, pero más allá de su participación en la pantalla chica, Patiño ha llamado la atención con su pareja 40 años menor, con quien tuvo 3 hijos, Tato, Brenda y Ana María, siendo ella una de las hermosas hijas que tuvo el comediante a sus 70 años de edad.

¿Quién es la hija del humorista Hugo Patiño que tuvo a los 75 años?

El comediante estuvo haciendo parte de la emisora Tropicana revelando diversos detalles con respecto a su vida y la de sus familiares. Una de las mayores sorpresas, fue precisamente, la aparición de su hija, Ana María Patiño de 18 años de edad, quien reiteró que era fan de la mencionada emisora y por ende, su emoción terminó siendo más que evidente.

“Esto es un sueño para los dos, muchas gracias por el recibimiento (...) A mí me encanta escucharlos, cuando estoy en un taxi escuchando Tropicana, a mí me pone muy feliz y me encanta el jingle que tienen”. Además, la duda frente a los diversos comentarios que llega a recibir no se hicieron esperar, resaltando que son varios los comentarios por parte de la gente, sobre el humorista es su padre o su abuelo.

“En verdad a mí no me molesta, yo les digo es mi papá y me dicen no lo puedo creer, de verdad, en serio es tu papá. Y yo sí es mi papá, entonces me hace sentir muy orgullosa tener un papá de 94 años porque siento que eso no es algo tan común y es muy lindo tener un papá que hace reir a todos los colombianos”, aseguró Ana María ante los micrófonos de Tropicana.

Por supuesto, las diversas reacciones frente a su mamá tampoco faltaron, en donde la joven reiteró que su mamá es un poco más alejada de la farándula nacional y prefirió no revelar la edad que tiene Dora, su progenitora actualmente, pero uno de los locutores aseguró que la esposa de Patiño es 40 años menor, es decir, estaría sobre los 50 años de edad. Asimismo, la hija menor de Patiño reiteró que más allá de estar orgullosos del humorista lo apoyan en cada una de sus apariciones, a través del respeto y del amor que les trasmite.