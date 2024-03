Martha Isabel Bolaños y Karen Sevillano protagonizaron nueva pelea en ‘La Casa de los Famosos’

La tensión en ‘La Casa de los Famosos’ alcanzó un nuevo punto álgido cuando Marta Isabel Bolaños y Karen Sevillano se enfrascaron en una acalorada discusión por el uso del incienso en la habitación del reality. Desde el inicio del programa el 11 de febrero, ‘Pupuchurra’ ha estado encendiendo incienso para mantener “buenas energías”, pero el aroma ha generado malestar entre algunos participantes.

El enfrentamiento se desató cuando varios compañeros expresaron su incomodidad por el olor del incienso, argumentando que afectaba sus narices y se dispersaba por toda la habitación. Karen Sevillano fue una de las más críticas, llegando incluso a afirmar que le ardían los ojos debido al aroma. Ante esto, Marta Isabel Bolaños la calificó de “exagerada”, desatando una serie de comentarios y gestos de desaprobación por parte de Sevillano.

La situación escaló cuando Marta Isabel mencionó las dificultades que ha enfrentado en la vida, a lo que Karen respondió con gestos de burla, provocando la indignación de Bolaños. La discusión se intensificó con gritos y acusaciones mutuas de falta de respeto.

La influencer, visiblemente molesta, criticó la actitud de Marta Isabel, afirmando que esta última la había provocado. El intercambio de palabras y gritos continuó, exacerbando la tensión en la casa.

“Maric... pero estoy hablando despacio, viene la otra y me grita, pero hijo de put... vida. Estoy tratando de estar tranquila. Porque no le llaman la atención a ella, que ella es la que me empieza”, gritó furiosa Karen.

En un momento de vulnerabilidad, se captó a Marta Isabel llorando tras el enfrentamiento con Karen, evidenciando el impacto emocional de la situación en los participantes.

A medida que pasan los días, las tensiones en ‘La Casa de los Famosos’ se incrementan, dejando a los televidentes en vilo ante lo que pueda suceder en el transcurso del reality.