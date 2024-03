El novio de Karen sevillano entró a ‘La Casa de los Famosos’ y le aconsejó sobre Martha Isabel Bolaños

Llegó la mitad de la semana dentro de ‘La Casa de los Famosos’ y eso implicó que una nueva etapa donde las tensiones son cada vez más notorias entre los participantes, y más ahora que el team infierno y el team cielo cambiaron de integrantes, lo que ha aumentado los roces entre los participantes.

Pero este 6 de marzo un nuevo familiar de los participantes de la casa, llegó a darle una sorpresa a su ser querido, que en este caso fue Neider, el novio de Karen Sevillano. Al momento de entrar le llevó unos detalles, pero a su vez le dio unos consejos para su futuro dentro de la casa mencionando “Aquí siempre has sido vos sin ninguna careta, la verdad por delante, la verdades de frente, y también quiero que tengas muy en cuenta mi amor que la verdad se convierte en crueldad cuando carece de empatía. Usted aquí no vino a ser cruel con nadie, téngalo muy presente. Me encantaría que buscaras una mejor forma de expresar lo que sientes, y decir lo que piensas, te lo pido mi amorcito, respira profundo y luego lo dices”.

Pero también le mencionó a Martha dentro de su consejo “Respirá profundo y luego le dices ‘Martha no estoy hablando con usted, discúlpeme’ porque ya vi que te advirtió que allá afuera se ven y yo no ve voy a meter, porque esa gente que quema incienso pega durísimo (...) eres una líder, y para que un líder sea escuchado no necesita de eso.”