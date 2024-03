“No pueden justificar lo injustificable”: Karen Sevillano le cantó la tabla a Melfi y Nataly por infieles

La convivencia de hermandad en el Team Infierno para estar llegando a su fin en ‘La Casa de los Famosos’ y es que Miguel Melfi y Nataly Umaña no ocultan la relación cercana que tienen ante los demás.

El romance ha derivado en reacciones internas entre quienes recuerdan que la actriz tiene más de 12 años de matrimonio con el actor Alejandro Estrada y que han preferido ignorar cuando estos se demuestran cariño dentro de ‘La Casa de los Famosos’.

“Ustedes ya me tienen ya la dignidad por el piso”

Nataly Umaña salió por un café y al regreso a la habitación se consiguió con un debate en el que ella y Melfi eran los protagonistas, y es que señalan la manera en la que se han dejado ver. Sandra Muñoz les dijo que tenían que aguantar las bromas, pero a Nataly no le gustó, lo que los enervó, por lo que precisó que hay límites. Segundos después inicia la discusión en la que Karen Sevillano expone sus puntos y Melfi se molestó.

El panameño seguía alterado, por lo que Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’, le pedía que se calmara. Ambos siguieran discutiendo y Karen le reiteró que cada vez que ha tenido algo para decirle al respecto lo ha hecho a solas, pero aprovechó que el tema estaba siendo tratado para opinar.

“Para mí no hay cosa mas baja que la deslealtad, para mí eso es lo peor, a mi la deslealtad me duele en alma, pero en el fondo profundo. Yo siento que la infidelidad es, si la deslealtad tuviese perdón el diablo estuviese en el cielo todavía” Karen Sevillano

Por su parte, Diana Ángel, quien le acompaña con ‘La Segura‘, se cuestionó sobre las condiciones en las que ellos estaban como matrimonio, pero reiteró la manera en la que ha fluido la relación con Melfi.

Sí bien el pasado viernes Karen Sevillano y ‘La Segura’, tildaron de “perra” a Nataly Umaña por la relación esta vez han decidido confrontarlos por esto. La creadora de contenido habló de la deslealtad y el significado que esto tiene para ella.

“Pero cuando uno como persona también tiene moral no se anda metiendo en una relación, cuando uno tiene respeto. El hecho de que ella tenga que respetar su relación no significa que Melfi tampoco sea un irrespetuoso. Soy una persona que está viviendo esto aquí con ustedes y viéndolos, así como ustedes dan sus opiniones yo también la puedo dar, porque no pueden venir a justificar lo injustificable ¡Qué pena!”

— Karen Sevillano