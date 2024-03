¿Mal actor? Por qué no le creen a Alejandro Estrada su postura de “pobre marido engañado”

Ante la avalancha de rumores que han surgido desde que Nataly Umaña anda de coqueteo y toqueteo en ‘La casa de los famosos Colombia’, Alejandro Estrada, su marido, salió al paso y dijo en pleno programa que estaria dispuesto a perdonarla. Quedó como la reina Isabel II ante el público, pero por ese gesto, muchos no creen que todo lo que esté pasando sea verdad.

Y quién iba a pensar que #LaCasaDeLosFamososCol iba a enseñarnos algo y es como un Hombre debe ser y comportarse, Alejandro Estrada dando catedra más allá de lo que ella haga. Eso habla más de él que de ella pic.twitter.com/Pad68X4uUH — Maria Fernanda Roca (@mafe_rocks) March 4, 2024

El primero de ellos es el crítico de televisión Carlos Ochoa, quien dice que de estar el actor más dolido, se le notaría en la cara, y que de ahondar en lo que parece ser un drama libretedo, al menos mostraría algo de profundidad en su sentimiento de decepción.

Porque Alejandro llegó al programa, con aplomo, y muy impecable, para muchos, diciendo lo siguiente:

“Aquí lo importante es cómo vamos a responder a esto. Siento que lo estoy haciendo de la mejor manera, y lo he dicho mil veces: hablaré con ella cuando salga y no seré quien la juzgue, y más allá de que las imágenes hablen por sí mismas, no la juzgaría hasta conocer su versión”, expresó.

Para muchos televidentes, el ex presentador de ‘Tu Voz Estéreo’ ha tenido una salida digna ante lo que parece un sainete mal armado. Pero para otros es pura actuación.

“Al fin y al cabo, Alejandro es actor”: no le creen al actor su papel de ‘esposo agraviado’

Que este se muestre tan aplomado quizás le jugaría en contra: para muchos no es más que la confirmación de que todo sería un show pésimo donde la única que por ahora sale perdiendo es Nataly Umaña. Porque sí, siempre las mujeres pierden en estos casos.

“Todo esto se ve muy libreteado, el man luce muy tranquilo para lo que se supone sería la situación”, “No sé sabe si es muy berraco cuánto le estáran pagando por esto. O es una actuacion que se merece el Oscar”, “Me da pena pero pues con esas respuestas y actitud de Alejandro Estrada como justificando a Nataly se me hace tan arreglado todo, que pereza prestarse para semejante oso y vergüenza#LaCasaDeLosFamososCol”, son algunos de los comentarios.

Por ahora, circula en redes la narrativa de que Estrada es un “gran hombre” y claro: Nataly “mala”, sin saber lo que hay detrás.