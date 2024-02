Querido RCN: 5 consejos para que la próxima ‘Casa de los Famosos’ no sea un ‘hueso’

Si bien se habla de ‘La casa de los famosos’ hasta en la sopa, el rating, a pesar de las medidas tomadas por el canal RCN, dice otra cosa. No suben del quinto lugar, y ya está muy lejano (a menos que la cosa se componga) el día en que lleguen a liderar el top de la franja late. Y más con competidores de su propio canal, como ‘Rigo’, y con el enorme competidor que es ‘La voz kids’, que si bien es más de lo mismo al menos se nota que tiene algo de presupuesto y al menos... genera interés. Aquí algunos consejos, basados en varias opiniones de redes sociales, que podrían mejorar la próxima versión del programa, si es que la hay.

5 consejos para que la próxima ‘Casa de los Famosos’ no sea un ‘hueso’

Que no se note que la plata de la producción de la gastaron en puras Témperas Payasito

Se escupe, se dice, se compara: la producción se ve barata. Es como si hubiésemos vuelto a 2003 o 2005 y grabásemos ese reality con el celular Motorola rosado de tapa, con ese nivel de resolución y ni qué decir de disposición del set se ve la cosa. Estamos a un error de producción más de convertir ese set en una guardería de barrio para adultos. RCN hace parte de la historia de la televisión colombiana, sabe cómo hacer televisión. Acá se podrían retomar sus valores y dar mejor calidad al set y a la continuidad.

Que pongan a famosos de verdad. Hablamos en serio.

Sí, sí, sí, que los influencers importan, pero hablamos de un país que tiene un 40% de conectividad de Internet. De eso hablamos: los influencers, y más para televisión abierta, son los que salen en televisión. Los de la televisión. La Segura y Karen tienen público, pero hasta llegar a la tele, eran completas desconocidas. Johana Velandia es una gran comediante, pero desconocida, lo mismo que José Miel y algunos famosos más.

Un caso excepcional fue Wendy Guevara, aunque las dinámicas que la hicieron famosa y querida por gente que no la seguía son distintas (no como pasa con Karen) . Pero no hay famosos, famosos, QUE UNO DIGA FAMOSOS. Ni siquiera los que viven de escándalos en redes y que valdría la pena meter a una pecera a agarrarse, tipo Yina Calderón, o Epa Colombia. Ni siquiera actores que la gente reconozca en tv y que digan : “yo a ese lo vi en un programa de no sé dónde”, o “ah, usted es el fulano de tal novela”. Nada.

Y eso lo resiente la gente.

Con tanta presentadora sin trabajo y en serio... ¿ponen a Carla Giraldo?

Carla Giraldo es fuerte y talentosa y también sin filtro. Toda esa personalidad habría servido mejor al tenerla a ella como participante. Porque para presentar se requieren años de experiencia, de saber improvisar y de manejar las situaciones en vivo y en directo.

Cristina Hurtado lo tiene, en gran parte tiene el aplomo que una Andrea Serna transmitía en medio de un grupo tan frenético como era el de ‘Protagonistas de Novela’. Pero hace falta alguien fuerte- y experimentado- o relajado que le haga contrapeso. Que haya estado en esto, para variar.

Definir el formato y hacer cambios innovadores habría sido mejor... ¿desde el comienzo?

Sí, el reality se puede ver 24/7 en Vix, lo que indica que va al público digital. El problema es que por complacer a Dios y al Diablo el que mucho abarca, poco aprieta. Y Colombia, lamentamos decirlo, no es un país que esté todavía full inmerso (como por decir Singapur o Corea, por ejemplo) en lo digital. Falta mucho, que no se roben la plata de la conectividad, y bastante infraestructura y creación de cultura para eso. Entonces, lo que se ve es la TV.

Ahí es que deberían haber enfocado la atención. La gente se hubiera interesado y hubiese disfrutado el reality si se hubiese planeado y bien para la televisión, y más con los estándares acostumbrados a los que la tiene Caracol, por ejemplo. Con ‘Masterchef’ lo hicieron extraordinariamente bien. ¿Qué pasó acá para que desmereciera el formato?

Si el reality de talento gusta más, toca generar emociones más allá del chismerío habitual

En Colombia a la gente le gusta ver es competencia pero por talentos. Sea canto, sobre todo canto, o cocina. O lo que sea. Actuación, imitación, deportes de competición. Teniendo en cuenta que, desde 2003 ya tuvimos a ‘Gran Hermano’ y la ‘Expedición Robinson’ con gente del común que no hacía nada y luego vino el pocononón de realities que mostraron cierto tipo de talento y generaron interés.

Pero, sobre todo, generaron emociones. Sí, Karen se hizo viral con su canción ‘Sandra quiere saber’, y Martha Isabel Bolaños conquista con su personalidad, así como Karen misma. Pero, más allá, no hay nada. Ni genera nada. No hay todavía algo de relevancia nacional, de lo que se hable en medios como la radio, que llegue al Facebook de su papá de setenta años que comparte cadenas de Whatsapp.

Y como siempre, los programas de televisión tienen que generar algo. Algo extraordinario, si es que quieren competir contra el streaming.