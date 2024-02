“Ella lo hizo”: siguen crueles acusaciones a la mamá de Dilan Santiago por su lenguaje corporal

El terrible crimen de Dilan Santiago, niño de dos años que desapareció en una vereda de Usme y fue encontrado días después, está a punto de tomar un giro al ya casi resolverse el caso. De hecho, ya se supo que el infante murió por asfixia mecánica, ya que su cara fue aprisionada contra un bulto de papa, ya que se encontró tierra en sus vías respiratorias. Pero en redes sociales ya están buscando injustamente un chivo expiatorio: su propia madre, Derly Julieth Rivas, todo por su lenguaje corporal.

Ella ha sido injustamente acusada de asesinar a su propio hijo ya que no muestra pena ni abnegación extrema a través de sus gestos. En TikTok, por ejemplo, abundan comentarios referentes a su apariencia física y origen social, así como a su relativa falta de expresión (incluso la acusan de burlarse) por la pérdida de su hijo que directamente la señalan como responsable, sin ella tener comprobadamente, relación alguna con el hecho.

A tal punto llegó todo, que a Derly la amenazaron en redes y tuvo que denunciar. Asimismo, pronunciarse por lo que ha pasado, sin tener que hacerlo necesariamente.

“Que yo maté a mi hijo, cuando las cosas no son así. Ante los ojos de Diosito sabe que yo no he hecho eso. Yo a ese niño lo que le podía brindar se lo brindaba de corazón, porque ese niño era el que yo quería, porque en mi vida no tenía pensado tener más hijos y me arrebataron a mi bebé de mis brazos”, dijo ella para Dilan Noticias Caracol.

También dijo que se había mudado a Usme para tener una mejor calidad de vida par ella y su hijo, y varias veces se ha pronunciado por justicia.

“Solo quiero que encuentren a la persona que le hizo daño a mi hijo para que aparezca y pague por todo. Porque yo, de verdad, en esa vereda no distingo a nadie, porque yo llegué hace 15 días a trabajar para una mejor vida para mí y para mi bebé. Pero mire, la mejor vida dónde terminó: en tragedia”, mencionó Derly, que a su vez agregó:

“Yo sigo acá parada porque yo quiero dar con el responsable de lo de mi hijo, porque la muerte de mi hijo no puede quedar impune. Yo quiero dar con el responsable para que él sienta lo mismo que se siente eso. Sea por la ley, o sea por mano propia, pero la muerte de mi hijo no va a quedar así”.

Sin embargo, a medida que se expanden sus videos sobre el caso, la gente sigue acusándola. Que por su mirada, su risa, sus expresiones. Hasta de mala madre la señalan.

Por qué Derly Julieth Rivas muestra que no hay víctimas perfectas y que por eso no se las puede señalar de un crimen

Las personas que pierden a sus seres queridos sea de la forma que sea, muestran su duelo de distintas formas. No todas tienen que mostrarse en un luto someramente expresivo para que les crean y no todas las mujeres que son víctimas de violencia, sea directa o indirecta, tienen que ser perfectas para que sean víctimas.

Este rasero se aplica para todas las violencias. Desde física hasta psicológica, y en el caso de Derly, el hecho de perder a su hijo por un terrible crimen. Las mujeres siempre tienen que mostrarse perfectas y abnegadas para probar que fueron agredidas o como en este caso, para mostrar que están afectadas por lo sucedido.

Amber Heard es un caso de esto: cada gesto, cada prueba tenía que mostrarla como una víctima perfecta. No se dio el caso, y fue condenada en las redes sociales antes del fallo.

Por ahora, todo queda en manos de la justicia colombiana, que probará quién le hizo esto al menor de edad.