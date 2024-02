“Ni tus hijos te quieren”: Ariadna Gutiérrez humilló a actor mexicano en ‘Casa de los Famosos’

Alfredo Adame es todo un personaje en México, pero fuera de su país apenas lo conoce su mamá. O eso fue lo que le dejó en claro la ex reina colombiana Ariadna Gutiérrez, que lo enfrentó con mucha gracia y elegancia en el posicionamiento que tuvieron en ‘La casa de los famosos 4 ’ de Telemundo.

Adame se peleó con Gregorio Pernía, que posteriormente a su salida por voluntad propia de ‘La casa de los famosos 4′, afirmó que el premio no debía ganarlo una persona misógina como él, que por otro lado ha protagonizado varios escándalos y tuvo una fuerte pelea con Lupillo Rivera, que defendió al actor colombiano.

Pero sus palabras contra Gutiérrez fueron contundentes:

“Ariadna es un cero a la izquierda que no vale un cacahuate, no aporta nada, no es simpática, no es agradable”, la insultó.

Para agregar posteriormente: “Es una cretina, arrogante, soberbia, que no aporta nada ni da rating ni absolutamente nada […] Y va y lleva, va y lleva chismes”.

Ariadna Gutiérrez aplastó a Alfredo Adame en el posicionamiento de ‘La casa de los famosos’

Frente a frente, con porte y con serenidad, y con sonrisa, la costeña destrozó al problemático actor mexicano.

“Alfredo, no sabía que mi presencia te incomodaba tanto. Mira, antes de entrar a esta casa no sabía quién eras. Solamente los chismes que traía la gente de afuera y que vine a conocer dentro de la casa.”, comenzó.

“Me di la oportunidad de conocerte porque me pareciste un caballero los primeros días. Pero lastimosamente, conocí a un hombre lleno de tristeza y de rencor y que de lo más profundo de mi corazón, lo que vives dentro de tí, no se lo deseo ni a mi peor enemigo”, prosiguió.

“Espero que algún día retomes la relación con tu familia y tus hijos, que ni ellos te quieren”, concluyó, antes de despedirse con besos y autoridad.

Es por eso que la gente está alabando a la ex virreina universal por darle “cachetada con guante blanco” al actor, que hasta peleas en público ha protagonizado.