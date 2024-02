Mariam Obregón: la entrevistadora de ‘La Tremenda’ que también tiene escándalos en su haber

Qué se iba a imaginar Mariam Obregón, influencer venezolana de 2,8 millones de seguidores, de 24 años y radicada en Medellín, que la estratagema de Dailyn Montáñez, La Tremenda, y su marido al hablar de abusos que no existieron en su podcast iba en terminar en demanda por parte de la madre de Montáñez y puro hate para ella.

La embajadora de la marca de moda Fashion Nova afirmó en un principio que ella no tenía absoluta idea de lo que iban a hacer, y hasta pidió, según ‘La Tremenda’ permiso para decir lo suyo. Terminó haciendo un reel donde dijo que la gente no quería asumir las consecuencias de sus errores.

Habló de cómo los entrevistó a ambos y cómo esta historia ya la sabía, pero sin la parte del abuso. También dijo que se le brotó toda la piel al oírla, y ella afirmó que les reclamó por eso.

“Mi único error fue haber prestado una plataforma para hablar así de un tema tan delicado y pido disculpas. No soy cómplice, no estuve allí”, se excusó.

Pero ya la madre de La Tremenda quiere demandarla por “lavarse las manos” y la acusa de ser una mala influencia. ¿Qué tan cierto es?

El escándalo que Mariam Obregón protagonizó en 2022: pasó en un hotel de Dubai

Cualquier viajero que sepa que hay que respetar las reglas culturales del país al que se dirige, y al parecer esto fue lo que olvidó la venezolana en 2022.

Ella fue tendencia por supuestamente ser expulsada del Burj Al Arab, el exclusivo hotel siete estrellas. Pero no fue así: simplemente tuvo que cambiar su revelador atuendo para poder entrar.

Ella dijo que estaba comprando un paquete turístico para conocer el hotel. Pero no la arrestaron.

“Yo iba con un top y me dijeron que así no podía entrar, que debo estar un poquito más tapada… No me detuvieron, no me metieron presa, no se armó un escándalo, simplemente no me dejaron comprar la entrada en el momento y lo compartí”.

Ya después todo se solucionó y ella pudo entrar con normalidad. Ella es ex novia del también influencer Pepe Goitia, con quien tuvo una polémica ruptura.