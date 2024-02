Guía para cachacos: qué ponerse y qué no para sobrevivir al Carnaval de Barranquilla 2024

Si usted es un cachaco que va por primera vez al Carnaval de Barranquilla 2024 , como consejo básico para disfrutar de la festividad, es no ir con todo lo que se pone en el interior para un día normal. Porque si va a sobrevivir bailando en la Batalla de Flores o la Vía 40 de Barranquilla, tiene que hacerlo con algo de estilo.

Qué ponerse para gozar el Carnaval de Barranquilla 2024: guía para cachacos

Primero que todo, una camiseta del Junior

Si es de esos que dice ‘solo Millos, locas’, vaya olvidándose de su vida. El equipo es muy querido en la ciudad, es el único que existe. Esto aplica para cualquier otro equipo del interior. Si no quiere ser un pasto de harina y otras cosas gratis, llévese mejor la camiseta del Junior.

Ponchos no

Son infaltables en todas las fiestas del interior, pero sobra decir que en una temperatura como la de Barranquilla, que llega hasta 32 grados Celsius, es un suicidio. Además, lo hace ver como uno de los tantos turistas novatos que quiere destacar para mal para que lo señalen como un “rolo”.

Sus mejores “galas”: tampoco

A menos de que vaya con una comparsa, donde ya tienen disfraz planeado, sería un despropósito irse con una pinta “buena”. A menos de que ese vestido o camisa de 200 mil pesos o lo mejorcito que tenga los quiera ver hechos pedazos por la harina, el trago y otras cosas. Es carnaval.

Use mejor el sentido común

‘George de la Selva’ nos enseñó que usar cuero en la jungla era mala idea. Ahora piense en eso en un lugar como Barranquilla en plena Vía 40. No camisas, no medias, no nada que pueda deshidratarlo en cinco minutos.

Si le figuró vestirse con shorts y camiseta (preferiblemente con mangas por aquello de que si no se echa bloqueador va a quedar más rojo que la nariz del reno Rudolf), acéptelo con dignidad. Y prepárese: le van a echar de todo.

No olvide un buen sombrero.

Por otro lado...

Ya hay muchas marcas en la ciudad que ofrecen camisetas, accesorios y otros detalles con motivo del Carnaval. Las puede conseguir en la calle, o en cualquier lugar. Así puede camuflarse. Hay de todos los estilos: incluso hasta Judy Hazbún sacó colección.