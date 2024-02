“La maltrataba y acosaba”: la verdadera situación de esposa de agente de la Sijin de video viral

Hay un mujer de la que incluso ya han hecho disfraz y se enfrenta al acoso más absoluto, al slutshaming más vergonzante: la supuesta esposa infiel de un agente de la Sijin que la encontró con un compañero en la propia casa. Ella, que por la presión trató de acabar con su vida, de hecho tiene una historia de terror con el que ahora es su ex marido.

Sara fue noticia en Colombia por ser “pillada” por su marido Edward, funcionario activo de la Policía Judicial de la Sijín, con un compañero. Ahora está en el hospital. Pero su hermano dio la otra versión de los hechos.

Fuera de que el agente de la SIJIN la expone, algunos medios medios la llaman “la mujer infiel”. La violencia contra la mujer no solo es física ni sexual, también existe esta, la simbólica con un trato desigual que cosifica a la mujer. @ONUMujeres pic.twitter.com/709tcUWXl3 —  𝐿𝒾𝓃𝒶 𝐿ó𝓅𝑒𝓏⋆ ™ (@linalopez77) February 4, 2024

En el medio regional James Informa, se reportó que sus compañeros la encontraron casi sin signos vitales en su apartamento.

De ahí, la auxiliaron directo al hospital de Cumaral. De ahí fue al hospital de Villavicencio. Según su hermano, la viralidad del video fue lo que desató su ansiedad y su posterior atentado de suicidio.

“Ella, en un ataque de ansiedad debido a la presión de las redes sociales, tomó unas pastas, aún se encuentra en estado crítico”, dijo. “El estado de salud es reservado debido a la gravedad de lo que se tomó, le están haciendo varios estudios por intoxicación. La tienen con sonda, suero, debido a la gravedad de la intoxicación que tuvo, estamos esperando a ver qué consecuencias nos trae el problema”, afirmó.

Por otro lado, señaló la verdadera historia, el infierno que vivía la mujer.

La otra versión de lo ocurrido: policía de la Sijín acosaba a Sara para no terminar

El hermano de Sara afirmó que la relación entre ellos ya no existía, pero el policía la seguía presionando para seguir.

“Ella no quería nada más con él debido a que por un lado es muy agresivo, obsesivo, entonces ella dijo que ya no quería nada más con él. En diciembre le dijo que sacara las cosas de la casa y llegó enero y no hace sino persuadirla, acosarla, la persigue, le ha dicho que si no es de ella, no es de nadie”, afirmó este.

Por otro lado, este afirmó que el policía no tendría cómo entrar a la vivienda porque ya no existiría el vínculo. También aseguró que los videos fueron grabados por él y otros policías que estaban allí.

Pero en el caso de Sara, ella fue al Policía y Fiscalía para denunciar presunto acoso por su expareja. Pero nadie ah hecho nada.

“Yo temo por la seguridad de mi hermana, por la integridad, ella vive sola acá en Cumaral, no tiene nadie que la apoye, solo sus compañeros de trabajo. No sabemos qué va a pasar”, dijo él.

En el video, incluso, ella le dice a su expareja que hablara de su violencia contra ella.