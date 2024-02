Los ricos y sus cosas: influencer hace pataleta porque su novio no le regaló el iPhone pro

Após cena com MC Guimê e Cara de Sapato, Dania Mendez ganha apoio dos fãs do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Hay imágenes horrendas del genocidio israelita contra los palestinos en Gaza y mucha gente sufriendo alrededor del mundo, pero para la presentadora Dania Méndez, la gran tragedia del siglo fue que su novio no le regalara el iPhone pro y por eso se ha hecho viral.

Tal cual como el meme de “Kim, hay gente literalmente muriendo”, se le podría aplicar a la presentadora, que ha sido blanco de críticas por llorar por semejante “desaire”.

Por qué critican a Dania Méndez al protestar por el regalo de su novio: un iPhone que no quería

Esto pasó en una entrevista en el canal de Youtube ‘UnTalFredo’. En dos horas y media hablaron de la vida de la presentadora, de dichas, amores y desamores.

Pero lo que se hizo viral, sin embargo, fue donde ella contó que su pareja no quiso regalarle el iPhone con el que ella soñaba.

Todo ocurrió en una Navidad. No se sabe cuál:

“Él me dice como: ‘Amor, no compres el celular nuevo, lo compramos juntos en Navidad’. Y pues tú esperas tu regalito”. Pero no fue lo que ella quería. No el iPhone Pro Max.

“ No es lo material, es la acción”, justificó su pataleta.

Los ricos y sus cosas: critican a Dania Méndez por hacer semejante pataleta por un iPhone

Claro, era obvio que las críticas vendrían. Ella terminó con su novio por eso. Señalan a Peso Pluma como autor de semejante afrenta “” (es más probable que muchos estén más ofendidos por sus dientes en los Grammy ahora).

Ella contó que us ex tenía el iPhone 14 Pro en sus manos. Esto, en un ascensor.

“Yo siempre he usado Max, por todo yo uso pantallota. Y yo le digo: ‘Amor, que bueno que ya compraste tu celular’. Llegamos al departamento y él me da el iPhone 14, ni Pro, ni Max”, se quejó.

Afirmó que él pudo haberle pedido dinero para comprar el Pro Max o el mismo celular y protestó que él sí tenía la versión más actualizada.

“Desde ahí fue como un ‘creo que no estoy en el lugar correcto’. Cuando vio mi cara me preguntó ‘¿No te gustó?’”, y ella solo le dijo “gracias”.

Y por supuesto, ante sus quejas, muchos le han dicho que ella misma es la que debería comprarse sus propias cosas.