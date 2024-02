Agatha Ruiz de la Prada, colorida por fuera, ‘gordofóbica por dentro’: “cenar con amigas engorda’”

Que Agatha Ruiz de la Prada obedece al estereotipo, para muchos, del diseñador misógino y del pasado, es comprobable. Sobre todo al decir en un podcast que prefiere salir con hombres “porque bebes más” y porque cenar con amigas “engorda”. Y merecidas críticas le están dando porque las mujeres actuales no piensan como ella.

Todo sucedió cuando la diseñadora, que tiene licencias en Latinoamérica y por eso la invitan a lo que sea, estuvo en el podcast Drama Queen de Pilar Vidal en ABC y habló de cómo comía menos.

Dijo, sí, que era aburrido cuidarse porque " no puedes beber, no puedes ir a nada, no puedes comer. Es como una prisión”.

Por favor, no seáis como Ágatha Ruiz de la Prada. Quedad para cenar con vuestras amigas, disfrutad de la vida, intentad tener una buena relación con la comida y con vuestro cuerpo y, sobre todo, que la diversión no esté únicamente relacionada con el alcohol y/o los chicos.



💖 pic.twitter.com/OXPXe2ctqg — Locas del Coño (@Locarconio) February 1, 2024

Sin embargo, tiene horarios fijos para comer. Las 2:30 pm. No le importa no cenar. Y menos, con mujeres. Sobre todo, la forma en lo que lo dijo es lo que le están criticando en redes.

“Yo como con chicas y ceno con tíos. No pierdo el tiempo cenando con amigas”.

Así, contó orgullosa de cómo no conoció a Eva Longoria por esta absurda regla. “el otro día, me invitaron a cenar con Eva Longoria, a una cena de chicas y no fui. Me dio pena, me hubiera gustado conocer a Eva Longoria, pero es que mi criterio es que no quiero cenar con chicas. Se está poniendo muy de moda lo de cenar con mujeres y es una equivocación”.

Lo hace porque según ella, comer con mujeres engorada más, porque con los hombres se bebe más de lo que se come, según su absurdo criterio.

“No le hagan caso y spoiler: con hombres también se engorda”

Las redes sociales ya no perdonan este tipo de comentarios tan fiscalizadores del cuerpo. Adriana Convers, Fat Pandora, se pregunta qué mensaje está dando la diseñadora a sus consumidores. “Me parece profundamente machista. Prefieres la compañía de un hombre a tus amigas y un grupo de apoyo. Lo más triste de esta entrevista es la razón por la que no lo hace. Aquí hay gordofobia. Replica un discurso muy machista de que cuando estamos con los hombres comemos menos, porque da la idea de que no es sexy ni atractivo”, replica.

Por otro lado, colectivos feministas como Locas del Coño piden desoir ese consejo tan absurdo.

“Por favor, no seáis como Ágatha Ruiz de la Prada. Quedad para cenar con vuestras amigas, disfrutad de la vida, intentad tener una buena relación con la comida y con vuestro cuerpo y, sobre todo, que la diversión no esté únicamente relacionada con el alcohol y/o los chicos”, expresaron.

“Dice Ágatha Ruiz de la Prada que no salgamos a cenar con amigas, que eso engorda. A partir de cierta edad, mejor un yogur y a la cama. Tanto colorinchi, tanto corazoncito y tanto arcoiris, y resulta que la señora era una triste”; explicó otro tuit.

La diseñadora, famosa por sus polémicas, no se ha pronunciado ante las críticas.