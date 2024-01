¿Con cirugías? Chichila Navia reveló el método que usó para bajar de peso

Cecilia Navia, más conocida como ‘Chichila Navia’ es una actriz de cine y teatro, que desde su papel como ‘Mechas’ en Oki Doki, conquistó a los televidentes con su talento y belleza, para luego ser recordada por sus personajes en ‘Escobar, el patrón del mal’, ‘Los Billis’, ‘La primera vez’, ‘Chichipatos’, ‘Cochina envidia’, ‘Garzón vive’, entre otras producciones. Además, su matrimonio con el también actor, Santiago Alarcón ha dado de qué hablar por las supuestas crisis que han enfrentado y que han puesto en riesgo la familia que han construido junto a sus dos hijos.

En su momento, la actriz despertó curiosidad entre sus seguidores por el notable cambio físico que experimentó, puesto que durante sus dos embarazos su cuerpo era voluminoso y no contaba con su cintura delgada con la que ahora se roba más de una mirada. Es por ello que hay quienes incluso aseguran que se sometió a distintos tipos de intervenciones quirúrgicas para bajar de peso y mantener su contorneada figura.

En la cuenta de Instagram de su doctora de cabecera, se conoció realmente el método que usó Chichila para cambiar la perspectiva que ella tenía de sí misma y cambiar de adentro hacia afuera y lograr su cambio físico que tanto llamó la atención. “Yo no tuve la necesidad de hacerlo (operarse o hacerse la liposucción), yo llegué a manos de mi doctora hace 12 años y jamás tuve la esperanza de ser una persona delgada, sin sobrepeso”, comenzó diciendo.

“Yo creía que era una persona gordita, que era mi adjetivo. Yo había tenido siempre sobrepeso y con Matías llegué a tener obesidad y llegué a la doc por lo de la carita y la doc me preguntó: ¿a ti no te gustaría entregar todos esos kilitos que te sobran?”, acotó, por lo que su curiosidad aumentó y comenzó al verdadero cambio de vida.

La actriz menciona que ella siempre creyó que era una mujer “gordita” y que si bajaba de peso era para volver a su sobrepeso que consideraba “normal”, por lo que las palabras de su doctora le abrieron la mente para bajar esos kilos adicionales. “”No no eres gordita, en este momento estás en sobrepeso y eso es un estado, pero no eres tú” y ahí fue cuando emprendí un camino muy hermoso. Fue un camino de reconciliarme con lo que era comer, fue aprender a comer”, comentó Chichila.

Sobre si hizo alguna dieta estricta, dijo: “Jamás la doc me quitó ningún grupo de alimento, todos los podía disfrutar, aprendí a qué horas, aprendí qué cantidades, aprendí cómo combinarlos y desde ese momento hasta ahora es el método con el que me alimento”.

Finalmente compartió una reflexión para todas aquellas personas que están pensando que las cirugías son la mejor opción, puesto que hay otras alternativas que con constancia y compromiso resultan siendo muy efectivas. “Yo no tuve que operarme el cuerpo, sí me operé la mente, mi cirugía fue aquí, en mi cabeza, fue cambiar la idea de que yo era gorda, que tenía una mala relación con la comida. Fue comenzar a construir una nueva forma de vivir y no de sufrir en la comida”, puntualizó.