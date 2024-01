“Mera interrogada me hicieron”: ‘La Liendra’ fue detenido por oficiales de migración en Argentina

‘La Liendra’ contó que su viaje a Argentina a pasado por varios percances desde que salió de Medellín, indicando que no solo ha tenido problemas con los vuelos, sino que también presentó inconvenientes con oficiales de migración en el aeropuerto, deteniéndolo en el proceso e interrogándolo sobre distintos temas.

El joven decidió viajar a tierras argentinas para buscar un poco de inspiración, contando a través de sus historias que no se sentía completamente pleno y con su clásica mentalidad creativa. Y a propósito de lo mucho que le gustó la película de Netflix, ‘La Sociedad de la Nieve’, quiso viajar a Los Andes para visitar el lugar donde los sobrevivientes del caso estuvieron.

Puede leer: ¿Le afectó la película? ‘La Liendra’ viajará a Los Andes para homenajear a los sobrevivientes del vuelo 571

Pero los problemas del creador de contenido comenzaron desde que empezó a planificar su viaje, indicando que tuvo que hacer varias escalas para llegar a Mendoza debido a que no había un vuelo directo desde Medellín, teniendo que hacer conexión en Cali, luego en Santiago de Chile y finalmente a su destino original.

Otros detalles se le sumaron como el hecho de que se equivocó al querer viajar en primera clase y el susto que se llevó cuando una sobrecargo del vuelo le pidió a los pasajeros que se abrocharan el cinturón, justo mientras sobrevolaban la cordillera de Los Andes.

Pero en donde realmente se mostró molesto e inconforme fue cuando llegó al aeropuerto de Mendoza, indicando que de 50 pasajeros, él fue el único que los oficiales de migración abordaron para hacerle todo tipo de preguntas.

“Qué rabia y qué risa, más de 50 pasajeros y al único que paran es a mí. Mera interrogada me hicieron LOS DE MIGRACIÓN, hasta un cierto me metieron, pero bueno, el que nada debe nada teme y no tuvieron nada que decirme”, redactó La Liendra sobre un clip en donde se podía escuchar a los oficiales que lo interrogaban.

Lea también: Dos veces en una semana: volvieron a operar a ‘La Liendra’ por esta razón

La Liendra se encontró con más problemas en Mendoza

Además de las escalas, los sustos y la detención momentánea por parte de los oficiales de migración, el colombiano compartió a través de un par de historias que se presentó otro problema en su travesía.

Y es que, aparentemente no conseguía un transporte para que lo llevara hasta el sitio donde debía empezar a escalar para llegar al Valle de las Lágrimas debido a que no se preparó previamente antes de salir de Colombia.

De hecho, La Liendra indicó que solo una persona se ofreció a llevarlo, pero que le cobraba 1000 dólares, razón por la que decidió rechazar la oferta. Sin embargo, indicó que pudo regatear con él y logró que le dejara el traslado a un monto menos costoso.