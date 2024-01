”No eres el amor de mi vida”: Miguel Varoni sorprendió con su mensaje de cumpleaños a Catherine Siachoque tras 25 años juntos

Miguel Varoni y Catherine Siachoque han conformado una de las parejas más sólidas y estables de la farándula colombiana gracias a sus más de 25 años juntos y la serie de momentos que han tenido que superar para mantenerse juntos, tanto así que para apoyarse en sus carreras actorales han tomado decisiones que los han alejado del país e incluso han afrontado la presión mediática por sus cambios físicos.

En medio del amor que se demuestran en redes sociales para callar el qué dirán, Miguel Varoni no pasó por alto en Instagram el cumpleaños número 52 de su esposa, quien celebró un año más de vida el pasado 21 de febrero, con una fotografía en la que ambos lucen prendas de terciopelo color bordó mientras se les ve cuando se dan un beso.

Lea también: “Mantén lo tuyo en privado”: Miguel Varoni salió en defensa de Catherine Siachoque tras sesión de fotos ‘subidita’ de tono

Lo que más llamó la atención de sus fans no fue solo la muestra de amor, sino las palabras que el intérprete de ‘Pedro, el escamoso’, escribió a su compañera de vida, puesto que a pesar de no redactar un mensaje amplio y lleno de cumplidos, encontró en pocas palabras la mejor manera para homenajearla y dejarle saber el significado que ella tiene en su vida.

“La mitad de mi vida con ella, algo muy bueno tuve que hacer para merecerla. No eres el amor de mi vida … Eres mi vida entera”, mencionó Varoni junto a su publicación con la que logró que sus millones de fans los llenaran de emotivos mensajes de felicitaciones no solo por el natalicio de Catherine Siachoque, sino por el amor que se tienen a pesar del paso de los años, que no los ha alejado, sino que por el contrario los sigue consolidando como una de las parejas más queridas y admiradas por muchos desde que se conocieron en grabaciones de ‘Las Juanas’ en 1997.

Lea también: Miguel Varoni volvió a cambiar de look y sorprende a sus seguidores ¿Mejor con canas?