Alina Lozano y Jim Velásquez confesaron los ‘milloncitos’ que le pidieron a RCN para llegar a La Casa de los Famosos

Alina Lozano es una actriz y escritora colombiana reconocida por sus múltiples papeles en la televisión nacional en las que se destacan producciones como: ‘Pedro, el Escamoso’, ‘Amar y vivir’, ‘Pa quererte’, entre otros. Sin embargo, más allá de los proyectos televisivos de la bogotana, también ha llamado la atención por su relación con el joven y creador de contenido Jim Velásquez, con quien tiene más de 23 años de diferencia. Pero, eso sí, contra todo prónostico la pareja contrajo matrimonio el pasado mes de noviembre, encargándose de compartir a través de sus redes sociales sus nuevos proyectos y recientemente, confesaron los ‘milloncitos’ que le pidieron a RCN para llegar a La Casa de los Famosos.

RCN televisión tiene su atención puesta en este reality que por primera vez se lleva a cabo en Colombia. Si bien, las figuras que llegarán a esta casa no han sido revelados en su totalidad, lo cierto es que el tema ha dado que hablar en las últimas semanas, ya que este llegará a la pantalla grande el próximo 11 de febrero y sería trasmitido los 7 días de la semana. Pero, para sorpresa de muchos, la pareja también fue llamada para ser parte de esta producción televisiva.

Jim reiteró que la primera en recibir esta llamada fue precisamente, Alina, sin embargo, ella no estaba muy convencida de dar este paso, pues, además desconocía el proyecto: “Ella me dijo no me importa, porque no te podré ver, es un programa que se trasmite durante 6 meses, no voy a poder hablar contigo, te decomizan el celular”, dejando ver en un principio la respuesta fue negativa por parte de la actriz, pues deseaba seguir creciendo a través de sus redes sociales. Por su parte, Jim le pidió pensarlo detenidamente, pues era una buena opción para su carrera: “Me insististe, ustedes no saben lo intenso que estaba con eso”, agregó Lozano.

Días más tarde, quien terminó recibiendo la llamada fue Jim Velásquez, quien no lo pensó dos veces y dejó claro que sí deseaba participar en ‘La Casa de los Famosos’. Ante el hecho, Alina le preguntó a su pareja sobre si se atravería a irse sin ella, decisión que el creador de contenido no pensó dos veces. Pero, la actriz no se quedó atrás, pues según ellos, allí comenzaron las conversaciones con el canal. Además, terminaron revelando la millonaria suma que pidieron: “A mí me negociaron en 5 millones semanales, o sea 20 millones al mes y me han ofrecido mucho menos (...) Amigos ustedes pueden creer que Alina pidió 40 millones semanales, es decir, 120 millones al mes”.

Por supuesto, las palabras por parte de Alina no faltaron reiterando que su trayectoria, trabajo y tiempo valen, pues incluso tuvo la oportunidad de conversar con Gregorio Pernia quien estará haciendo parte de ‘La Casa de los Famosos Miami’. Lo cierto es que luego de tener listas las maletas, según ellos, no volvieron a recibir una respuesta por parte del canal.