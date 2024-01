Sephora Kids: las niñas malcriadas famosas en TikTok por destruir productos de belleza y comprarlos por montones

TikTok está inundado con sus videos. Tanto de los que las critican, como los de las que tienen presencia en esa red social. Las Sephora Kids son niñas de 10 a 13 años que van a las tiendas Sephora (famosa multimarca de belleza) y que agotan referencias que han visto en redes sociales. Que supuestamente también usan mal las muestras y que tratan mal a los clientes y vendedores de las mismas.

De hecho, hay un video de la usuaria de TikTok ,Vicky 87, entre muchos otros, que muestra cómo dejan las muestras (redundante, pero en resumen: terrible). Productos rotos o derramados. También niñas tratando mal a los adultos. Y por supuesto, también críticas a las madres que hacen que sus hijas comiencen a hacer GRVM (Get Ready With Me), que es maquillarse ante la pantalla mientras cuentan una historia, práctica común en TikTok.

Muchos critican es no solo eso, sino la poca educación de las niñas al tratar a la gente y que usen productos que supuestamente no necesitan por su edad.

Una trabajadora de Sephora, Pao Ramos, afirma en la red social que todo esto es verdad. Pero que las niñas vienen a jugar con las muestras. “Una niña de 12 años a lo mucho necesita una crema y un bálsamo”, afirmó, mostrando los productos que cuestan menos de 40 dólares.

Otra vendedora afirma que hay cosas que no son para ellas, pero que igual les dicen a los padres y no las escuchan. “Digo que no necesita retinol. Son niñas de 12 años que se la pasan viendo recomendaciones de productos”, expresa.

Hay varios videos hablando de ellas y criticando el hecho de que la exposición continua a las redes sociales sin ningún filtro y que se someten a estándares imposibles.

Incluso la presentadora colombiana Mónica Rodríguez, al ver a Paula, una niña TikToker de 12 años de su país, al hablar con tanta propiedad de maquillaje y cuidado de la piel, se pronunció.

“No viene una generación de mujeres con piel perfecta. Viene una generación de niñas y mujeres esclavas de la belleza, los rituales con marcas costosas e innecesarias. Está muy bien cuidarse, pero esa esclavitud que vemos en este video, por ejemplo, es un vicio peligroso”, expresó.

No viene una generación de mujeres con piel perfecta.

Viene una generación de niñas y mujeres esclavas de la belleza, los rituales con marcas costosas e innecesarias.



Está muy bien cuidarse, pero esa esclavitud que vemos en este video, por ejemplo, es un vicio peligroso. https://t.co/HUYluQWJZp — MÓNICA RODRÍGUEZ 🐤 (@MONYRODRIGUEZOF) January 16, 2024

Paula tiene una cuenta manejada por su madre y tiene más de un millón de seguidores. Ella misma habló de las Sephora Kids condenando su comportamiento, pero TikTok censuró su video.

Sephora Kids: también hay quienes las defienden y por qué no el que se cuiden la piel tan pequeñas para algunos no es tan malo

La dermatóloga Daniela Pascali afirma que todas las pieles necesitan hidratación a cualquier edad, y que por eso usar ácido hialurónico no es tan malo. Y que no se les debería de juzgar por tener hábitos del cuidado de piel.

Por otro lado, la influencer Natalia Arrigui afirma que el desdén hacia las nuevas generaciones impide comprender su interés por el skincare. Sí criticó la poca educación de las niñas, pero afirma que un gran plan de madre e hija es ir a una tienda de belleza.

Es bueno educar sobre el autocuidado desde temprano de manera responsable, insistió la influencer. Y que por ello deberían estar sus padres.