Escándalo de ilustradora recuerda a la ‘Machoetrapo’: así está 27 años después de su falso embarazo

La Machoetrapo original no es Geraldine Fernandez, sino Liliana Caceres, que se invento un falso embarazo en 1997

Geraldine Fernández Ruiz, ilustradora que escandaliza a nivel mundial por haber dicho que trabajó en Ghibli, en la película ganadora del Globo de Oro ‘El niño y la garza’, y a la que desmintieron en redes sociales, recuerda mucho en Colombia a la ‘Machoetrapo’, o ‘barriga de trapo’, mujer que le mintió al país diciendo que esperaba octillizos y tenía literalmente ‘trapos’ en su vientre. Así está ahora Liliana Cáceres 27 años después de su falso embarazo.

La historia de este engaño -tal y como pasa en el país que literalmente vio nacer el realismo mágico y Liliana hizo reír también a García Márquez- tuvo lugar también en Barranquilla. Liliana tenía 16 años y tenía bien armada su mentira: varias mujeres le ayudaron con fórmulas médicas que soportaban su historia. Era 1997.

Liliana contó que lo hizo porque se enteró que su pareja, Alejandro Ferrans Altahona, la engañaba con la que creía que era su mejor amiga. Y para “amarrarlo”, inventó tamaña historia, ya que le consideraba el hombre de su vida. Además, su amiga quedó embarazada de verdad.

“Al comienzo tomaba mucha agua y jugos para que se me inflara la barriga, y con los meses empecé a llenar poco a poco un vestido de baño enterizo de color negro con mi ropa para que pareciera que me crecía el ‘vientre’ de embarazo”, le contó a El Heraldo.

Ambos vivían juntos, pero Alejandro la despreciaba, ya que comenzó una relación con Lorena, la que era amiga de Liliana. Sigue casado con ella y tiene dos hijos.

Si bien vivían juntos, no tenían contacto, pero su suegra la acompañó y dio dinero para medicinas. Durante la “gestación” fue rellenando el traje que sostenía sus trapos. Y pues en la casa no había espejo, y ella no se dejaba agarrar de nadie.

Liliana no pensó en cómo seguiría el plan. Ya en el hospital ella pensaba tirarse por la ventana. “Yo en verdad me quería matar. Me daba mucho dolor saber que le iba a causar tanta vergüenza a mi familia y que iba a perder a Ale”.

No pudo matarse. Pensó también en escaparse y decir que perdió a los bebés. Su caso comenzó a llamar la atención de especialistas y de medios de comunicación. Hasta que un especialista descubrió su secreto y todo estalló. Ya hasta el padre de los supuestos niños tenía un mote: ‘Machoman’.

Por supuesto, los ayudaron con dinero, empleo y otras prebendas que perdió. Y ella tuvo que irse de Barranquilla, ya que la insultaban. Le tocó ocultarse.

Qué hace actualmente Liliana Cáceres, apodada ‘Barriga de Trapo’

Hace trenzas en y masajes en Cartagena. Tiene cuatro hijos. En 2023, Suso la entrevistó. Ella contó que era una joven inmadura y sacó un libro en 2020 contando su historia.

También quiso hacer una fundación para ayudar a madres solteras, no prosperó.

Suso, en la entrevista, también se puso una “barriga de trapo”, con su ayuda. Ella contó que la durmieron y la analizaron. Y que la supuesta psicóloga que la ayudó les abrió la puerta a los periodistas.

También sufrió mucho: “no quería existir”, afirmó. “Pasé mucha vergüenza con todos los que conocía. El mundo entero”.

Liliana se dio cuenta de que peores cosas han pasado y que “son cosas que se pueden perdonar”.