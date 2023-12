“Me dan asco”: César Escola de Yo me llamo ‘le cantó la tabla’ a quiénes malinterpretaron su situación económica

César Escola Yo me llamo Captura de pantalla Instagram César Escola Yo me llamo

Una de las figuras más destacadas del entretenimiento en Colombia, es precisamente, César Escola un músico, compositor y presentador quien se enamoró de Colombia luego de dejar su natal Argentina. Pero, más allá de quedar cautivado con el país, también ha logrado llevar a cabo diversas producciones de los principales medios de comunicación. Pero, sin duda ha logrado destacarse en el reality de canto ‘Yo me llamo’ de Caracol televisión ganándose el cariño del público por su carsima, espontaneidad y experiencia. Además, de su amplia visibilidad en la pantalla grande, tampoco pasa desapercibido en las redes sociales y recientemente salió a defenderse de quienes malinterpretaron su situación económica.

Si bien, el programa de canto llegó a su fin hace algunas semanas, lo cierto es que días más tarde fue invitado al programa ‘La Sala de Laura Acuña’ en donde reveló detalles con respecto a sus inicios en Colombia, sus próximos proyectos y de paso, los momentos difíciles que ha tenido que atravesar. En medio de esta conversación, el músico destacó que durante la pandemia no fue sencillo ni para él ni para nada, aseverando: “Yo tengo deudas como todo el mundo. Uno tiene el honor de poder estar frente a una cámara, pero esto es un oficio y es un trabajo, y yo mientras no esté trabajando, no tengo con qué darle de comer a mi familia. Para que no suene pedante, tengo la suerte de ser todero en algunas cosas”.

Sin embargo, sus declaraciones generaron un gran eco en diversos medios de comunicación, en donde en varios se aseguró que Escola estaba en búsqueda de trabajo e incluso que tenía varias deudas. Ante el hecho, César no guardó silencio y a través de su cuenta de Instagram se refirió al tema de manera drástica, dejando clara su situación actual, el jurado de ‘Yo me llamo’ inició sus declaraciones indicando: “Como todo el mundo tengo que trabajar para pagar las deudas que uno normalmente tiene, impuestos salud, mercado”.

Seguidamente, Escola resaltó que en situaciones extremas como pandemia, al igual que muchas personas tuvo que buscar otras entradas de dinero: “No tuve reparo en hornear empanadas al contrario me sentí muy orgulloso de darle el ejemplo a los míos que todo se puede hacer”. Asimismo, el músico aseguró que les agradecía a los medios que no malinterpretaran esta entrevista a partir de titulares no son, según él, en medio de la búsqueda de clics para los diversos sitios, el colombo-argentino, finalizó sus declaraciones agregando: “Infórmense, dan asco”.