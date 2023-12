Rigo sacó sus dotes de actuación y protagonizó divertido momento junto al elenco de su novela

RCN ha decidido apostar por la novena biográfica de ‘Rigo’, que relata la vida del destacado ciclista Rigoberto Urán, originario de Urrao y marcado por una vida llena de altibajos que han contribuido a su formación como persona. Los personajes de la novela, por su carisma e historias de vida, se han ganado el cariño de la gente y noche a noche se han vuelto parte de la cotidianidad de los televidentes.

Rigoberto Urán no ha desaprovechado la oportunidad y ha decidido promocionar sus diversas empresas junto con los actores, por lo que en sus cuentas de tiktok ha compartido contenido cómico que ha grabado con los protagonistas de su novela biográfica. En esta ocasión, compartió imágenes de su marca de ropa Go Rigo Go.

En los comentarios, los seguidores de la novela señalaron que los personajes hacen parte fundamental de lo que es el atractivo de la novela, y los halagos no paraban de llegar, señalando los chistes que hacen a lo largo del recorrido de la tienda.

Conozca las millonarias empresas de ‘Rigo’

Según la información revelada por Forbes, ‘Rigo’ Urán cuenta con considerables ingresos. ¡Solo a través de su marca Go Rigo Go!, dedicada a la comercialización de accesorios para ciclistas y deportistas, se registraron ventas por un total de 42.238 millones de pesos para el año 2022. Además, diversificando sus inversiones, ‘Rigo’ ha incursionado en el sector de servicios con sus cafeterías del deportista y su nueva cadena de restaurantes, La Finca de Rigo, ofreciendo una experiencia integral para los comensales, quienes pueden disfrutar en familia y observar pequeños espacios deportivos relacionados con el ciclismo.

El éxito empresarial de ‘Rigo’ Urán es evidente, siendo ya reconocido como un exitoso empresario que no solo contribuye al sector económico, sino que también genera empleo. Su transición del ámbito deportivo al empresarial ha sido exitosa, incluyendo la creación de marcas destinadas al mantenimiento de bicicletas y la organización de su propia competencia, ‘El Giro de Rigo’, la cual reúne a destacadas figuras del ciclismo.