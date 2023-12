“Está tan mal de la cabeza” José José, ganador de ‘Yo Me Llamo’, tiene un problema legal con el hijo reconocido del mexicano

“Está tan mal de la cabeza” José José ganador de ‘Yo Me Llamo’ tiene un problema legal con la familia del mexicano Captura de pantalla de Caracol

José José, cuyo nombre real es José Rómulo Sosa Ortiz, nació el 17 de febrero de 1948 en México. Fue un cantante y actor reconocido por su increíble talento vocal y su estilo único. A lo largo de su carrera, vendió millones de discos y se convirtió en uno de los artistas más queridos y respetados en el mundo de la música.

Lo que realmente destacaba de José José era su voz. Tenía una capacidad vocal impresionante y podía transmitir una amplia gama de emociones a través de sus interpretaciones. Su estilo romántico y melancólico lo hizo famoso en todo el mundo, y sus baladas se convirtieron en himnos para muchos.

Además de su talento musical, José José también fue un gran actor. Participó en varias películas y telenovelas, demostrando su versatilidad artística. Su carisma y presencia en el escenario lo convirtieron en un ícono de la cultura popular durante décadas.

Miguel Ángel Mancera, José Ramón Fernández, Felipe Calderón y verónica Castro lamentaron la muerte del cantante Foto: Cuartoscuro

Pero no todo fue fácil para José José. A lo largo de su vida, enfrentó diversos desafíos personales y de salud. Sin embargo, siempre encontró la fuerza para superarlos y continuar con su carrera musical. Su determinación y pasión por la música lo convirtieron en un referente del programa de imitación Yo me llamo, en donde Brian Fanier Álvarez Rojas decidió imitar al cantante y logrando obtener el título de doble perfecto en el año 2014.

Además de trabajo como imitador, Álvarez resaltó debido a que durante su paso por Yo me llamo afirmó que era hijo del artista original, asegurando que el mexicano había tenido una relación sentimental con su madre, pero desconocía de su existencia. Pero tiempo después de hacerse la prueba de paternidad se confirmó que en realidad no era hijo del artista mexicano.

Lamentablemente, José José falleció el 28 de septiembre de 2019 y la familia del cantante le prohibió al imitador usar el nombre artístico del fallecido artista para vender sus shows.

Esto no fue aceptado por el imitador, que afirmó que se trató de un procedimiento dudoso, por lo que continuó haciendo homenajes del artista mexicano, del que continúa afirmando es su padre.

En 2011, Brayan Farnier, un cantante colombiano con una voz muy similar al mexicano José José, apareció en una revista asegurando que, en 1981, el Príncipe de la Canción había tenido un amorío con su madre durante una gira por Colombia. José José

Sumado a esto, Sarita Sosa ha realizado múltiples conciertos en compañía de Brian Fanier Álvarez, lo que ha aumentado el enojo de Joel Sosa, que, en entrevista con La Red, afirmó que el colombiano le da lástima y que está a punto de iniciar un proceso legal en su contra.

“Me da asco, me da lástima, me da todo el adjetivo negativo esta persona, por seguir insistiendo en algo que hoy por hoy lo tiene tumbado y ante las cuerdas, si él quiere cantar, que cante, que cante las canciones que quiera cantar, pero de donde tanta mentira”, finalizó José Joel Sosa, hijo legítimo de José José, que, desde la muerte del mexicano en 2019, ha sido protagonista de múltiples polémicas e inconvenientes con Sarita Sosa Salazar, hija de una relación externa de su padre. La disputa es principalmente por la herencia que dejo el cantante.