“Tengo deudas”: César Escola le tocó salir a rebuscar ‘camello’ a sus 62 años, tras el final de ‘Yo Me Llamo’

Durante cuatro temporadas, el argentino César Escola, ha ejecutado su función como jurado en el programa concurso de Caracol, ‘Yo Me Llamo’. Pero, tras el final de la novena edición, que dio como ganador al doble del mexicano, Carin León , Escola tuvo que salir a rebuscársela; así se va a ganar la ‘papita’ de ahora en adelante.

Durante una entrevista al programa web ‘La Sala de Laura’, dirigido por la presentadora bumanguesa Laura Acuña, César dio a conocer que durante casi un año tiene que explotar otros de sus talentos para poder ganar dinero, ya que es consiente que el mundo laboral para una persona de 62 años, puede llegar a presentarle grandes dificultades, por lo que decidió hacer parte de otras producciones para seguir devengando:

“Yo tengo deudas como todo el mundo, Uno tiene el honor de poder estar frente a una cámara, pero esto es un oficio y es un trabajo, y yo mientras no este trabajando no tengo con que darle de comer a mi familia. Para que no suene pedante, tengo la suerte de ser ‘todero’ en algunas cosas; en el caso de ‘Yo Me Llamo’, tengo una gran conexión con Amparo, nos conocemos desde hace 34 años, yo trabajé con ella a los seis meses de estar en Colombia. (...) Cuando no estoy frente a cámara estoy como coach musical en ‘La Voz Kids’, en ‘La Descarga’, y en ‘A otro nivel’, porque tengo que seguir trabajando. Eso es chevere porque el televidente descansa de mi cara durante un año”, manifestó

