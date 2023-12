“Nos deportaron como delincuentes”: Jessica Cediel reveló la odisea que vivió en Senegal por reality de Caracol

Jessica Cediel es una presentadora, modelo y actriz quien inició en programas como ‘Estilo RCN’ y ‘Muy buenos días’, sin embargo quiso seguir demostrando su talento en diversos países del mundo llegando a ser parte de la cadena Telemundo y estando radicada en Miami desde hace algún tiempo. Eso sí, los diversos proyectos televisivos en Colombia tampoco pasan de largo, pues desde hace pocos días se estrenó como una de las presentadoras de ‘La Vuelta al mundo en 80 risas’, pero no todo ha sido color de rosa, pues recientemente la bogotana reveló la odisea que vivió, tanto así que fue deportada de Senegal luego de llevar a cabo el reality de Caracol televisión.

Le puede gustar: ¿Triunfando fuera del canal? Mauricio Vélez mostró que sigue con su rol como presentador en un nuevo proyecto

El programa que durante sus primeros días ha logrado ser todo un éxito luego de la gran final de ‘Yo me llamo’, contando en esta ocasión con diversas presentadoras y humoristas quienes se encargan de visitar diversos lugares del mundo, pero no todo resulta ser como se ve en la pantalla grande. Pues, tanto Jessica Cediel como Jeringa fueron invitados a ‘Día a Día’ con el fin de revelar detalles de esta nueva experiencia, en especial cuando fueron deportados de Senegal luego de su visita por Praga.

La presentadora inició sus declaraciones asegurando que el Consulado Colombiano no les dio la visa estampillada en el pasaporte asegurando que al llegar a este país se las entregarían: “Cuando llegamos allá y nos vieron sin visa en el pasaporte casi nos dan garrote, o sea como alerta aeropuerto, me empujaron a mí, un señor de 1.80 un moreno super grande me cogió del brazo”.

También puede leer: “Muchos hijue...”: Amparo Grisales no ocultó su molestia ante rechazable acto y aseguró que tendrán un vida miserable

Asimismo, Jessica indicó que les quitaron sus maletas y cuando ella intentó devolverse por ellas recibió varias palabras por parte de las autoridaddes e incluso en medio de la tension y de las lágrimas por este tenso momento, buscó empezar a grabar con su celular y en aquel instante llegaron más polícias con el fin de quitarle su teléfono a lo que ella se opuso: “Nos deportaron como delincuentes”. Horas más tarde fueron deportados hacía París, pero también fueron escoltados para ingresar al vuelo desde Senegal y por ende, al llegar a este otro país. Sin embargo, la presentadora reiteró que las autoridades de París se disculparon por lo ocurrido, pero a pesar de esto resultó siendo una experiencia bastante complicada, aclarando que si esto se dio fue por evitar algo mucho peor.