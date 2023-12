Conozca las exigencias de Rigoberto Urán para que RCN pudiera producir su historia

Rigoberto Urán es un ciclista colombiano nacido el 26 de enero de 1987 en Urrao, Antioquia. Desde muy joven mostró su pasión por la bicicleta y su habilidad para destacar en este deporte. A lo largo de su carrera, ha competido en importantes eventos como el Tour de Francia, la Vuelta a España y los Juegos Olímpicos.

Lo que hace especial a Rigoberto Urán es su tenacidad y perseverancia. A lo largo de los años, ha enfrentado diversos obstáculos y lesiones, pero siempre ha encontrado la manera de superarlos y seguir adelante. Su determinación es verdaderamente inspiradora.

Además, Rigoberto Urán ha logrado destacar en diferentes disciplinas del ciclismo. Es un excelente contrarrelojista y también se desenvuelve muy bien en las etapas de montaña. Su versatilidad y habilidad para adaptarse a diferentes terrenos lo convierten en un competidor formidable.

La novela de Rigoberto Urán se ha convertido en inspiración para muchos niños, jóvenes y adultos. Su historia de superación ha sorprendido a muchos televidentes. Los duros momentos que vivió en Urrao por el conflicto armado, el asesinato de su padre, entre otras malas experiencias, lo hicieron ser una persona resiliente, que sacó adelante a su familia, a pesar de las adversidades.

En una reciente entrevista en un importante medio nacional el escritor César Augusto Betancur, quien escribió los libretos de esta producción, habló sobre el proceso creativo de los guiones.

“Yo he hecho varias bionovelas…La selección, que contaba la vida de cinco futbolistas, con ellos tenía que hacer el ejercicio de sentarme y explorar su vida personal, amorosa, familiar y con varios me encontré con eso. (me decían) esto que pasó en tal época (no lo cuente) y uno lo acepta y uno lo acepta y les da gusto…”, explicó Betancur.

¿Cuáles fueron las exigencias de Rigo al hacer la novela?

“Rigo no señaló nada, no enfatizó nada y todo lo que le pregunté me respondió, igual la esposa. Todo lo que les propuse que iba a hacer lo aceptó… sin ningún problema”, señaló Betancur.

El libretista insistió en que Urán no pidió nada sino que fue muy abierto y receptivo al hablar con él. Asimismo, resaltó el buen trabajo de toda la producción y cuenta el libretista que Rigo se encuentra muy satisfecho y agradecido con todo el elenco de la exitosa novela de RCN.