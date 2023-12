Skechers expande su presencia en Colombia y presenta nueva propuesta con Ashley Park

La Compañía de Tecnología y Comodidad y marca global de estilo de vida, ha abierto su nueva tienda insignia en Unicentro, Bogotá. Esto como parte de su plan estratégico de expansión, diseñado para seguir creciendo en Colombia como mercado clave.

“Hemos construido una base de consumidores sólida y leal en Colombia, especialmente en la capital del país, por eso es importante la apertura de nuestra nueva tienda insignia en uno de los principales centros de compra de Bogotá, Unicentro”, dijo Cristian Donghi, country manager de Skechers Colombia, Chile y Perú.

“Dado el alto tráfico que se genera en este importante centro comercial, no sólo de Bogotá sino del país, esperamos que esta tienda sea una gran oportunidad para que más colombianos prueben y experimenten de primera mano la comodidad y el estilo de Skechers”, agregó Donghi.

Ubicada en el segundo piso (Dirección: Cra 15 #124 - 3, Cuarto 2-206) al lado de los cinemas del centro comercial, la tienda cuenta con una amplia gama de las últimas colecciones de calzado y ropa de estilo de vida y rendimiento para hombres, mujeres y niños.

El local de 200 m2 cuenta con una pantalla digital de alta resolución en su vitrina, la única en sus 24 tiendas en todo el país, que muestra contenido de moda de Skechers en la entrada y atrae a los más de 1,8 millones de personas que visitan el centro comercial cada mes.

Una vez dentro, las personas encontrarán un diseño moderno con elementos sostenibles como iluminación LED y calefacción, ventilación y aire acondicionado energéticamente eficientes, así como amplios expositores gráficos que muestran las colecciones de calzado, ropa y accesorios pensados para la flexibilidad y el cambio estacional.

Skechers abrió recientemente un nuevo punto de venta en Floresta, Bogotá, y espera abrir dos tiendas más en lo que resta de 2023: una en Medellín y otra en Villavicencio, para completar 26 tiendas en el país.

¿Tenis puntudos? Por qué no, con Ashley Park

Ashley Park lleva su obsesión por Skechers a un nuevo nivel con ellanzamiento de su primera colección de firma: Skechers x Ashley Park.

Los viajes de Park alrededor del mundo ayudaron a inspirar la colección de zapatillas Street Glam que fusionan a la perfección comodidad y moda.

“Solía pensar que las zapatillas eran para el gimnasio o para estar en forma. Ahora estoscómodos estilos de moda son un básico, y lo que llevo corriendo por ahí, especialmente cuando viajo”, dice Ashley Park. “Me encantó aportar mi punto de vista a estacolaboración, desde los colores hasta la puntera de baile. Tendré un par en la maleta para cada viaje!”

“Cuando Ashley canto sobre su obsesión por Skechers en su campaña inaugural a principios de este año, esa memorable melodía se quedó grabada en los consumidores y aportó mucha energía positiva a nuestra colección Skechers” , añadió Michael Greenberg, presidente de Skechers. “Ella es realmente nuestra it girl, lo que significa que aporta a todo lo que hace: clase, estilo, encanto y energía. Esta colección encarna todo eso, además de la comodidad característica de Skechers”.

Los modelos de la colección Skechers x Ashley Park: Street Glam están diseñados para ofrecer versatilidad y una silueta única, gracias a su estilizado diseño. Se trata de un innovador calzado híbrido que combina la comodidad de una zapatilla deportiva con laelegancia de un zapato de punta. Como la comodidad siempre es clave cuando se viaja,cada par también cuenta con una plantilla acolchada Skechers Air-Cooled Memory Foam®.

Aunque su carrera comenzó en el teatro, Ashley Park es conocida por su papel de MindyChen en la serie de Netflix “Emily in Paris”, cuya tercera temporada se estrenó endiciembre de 2022 y la cuarta está en camino.

La actriz también ha participado recientemente en la comedia de Adele Lim Joy Ride y en Beef, una comedia dramática de Lee Sung Jin. Otros créditos incluyen la serie de comedia de Peacock Girls5eva y la miniserie de Netflix Tales of the City.

En Broadway, Park originó y protagonizó como Gretchen Wieners en Mean Girls en 2018, obteniendo nominaciones a los premios Tony, Drama League, Drama Desk, Outer Critics Circle y Chita Rivera. En la misma temporada, protagonizó el galardonado KPOP y ganó el estimado premio Lucille Lortel a la Actriz Principal en un Musical, y segundas nominaciones en el Drama League y Drama Desk.

Otros de sus créditos en Broadway son Mamma Mia, El rey y yo, Sunday in the Park With George y Grand Horizons.