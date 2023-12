¿Tan rápido se acabó el matrimonio? Alina Lozano reveló que Jim Velázquez se fue de la casa

Alina Lozano y Jim Velázquez se llevan más de 30 años de diferencia, pero eso no impidió que se enamoraran y decidieran casarse en el 23 de noviembre del 2023. Sin embargo, parece que las cosas no salieron como esperaban y en tan solo pocos días, su relación podría nuevamente llegar a su fin.

Aunque la pareja tuvo una ceremonia simbólica anteriormente en Cartagena, decidieron dar el siguiente paso en la Hacienda Montecano de Subachoque al rededor del medio día. El evento contó con aproximadamente 60 invitados, la mayoría miembros de las familias de los novios, pero también hubo caras conocidas.

En una reciente transmisión en sus redes sociales la actriz aseguró que: “Este matrimonio ya está en crisis”, Alina Lozano publicó un video en el que reveló a sus seguidores que está pasando por un mal momento con su actual esposo.

Tras comentarle a sus seguidores la actividad que iba a realizar, les reveló que llevaba cuatro días sin hablar con Velásquez, porque habían tenido una discusión por cuestión de celos. “A propósito de eso, si alguien sabe de mi marido, porque mi marido no aparece, hace cuatro días que no sé nada de él”, dijo la actriz en sus historias.

Luego el actor que la estaba acompañando dijo que estaba mandando un S.O.S. Después, la artista mostró su mano ante la cámara para enseñar que se había quitado su argolla de compromiso y dijo: “En tu cara, Jim, en tu cara”, mientras asentía con su cabeza y continúo explicando:”Es que es un tema de celos, es un tema de celos con Sebastián”.

“Por alguna razón, que desconozco, Jim le tiene unos celos, pero ya rayando en… Como es él cuando entra en crisis, es que se aleja”, reveló Alina Lozano en el video.

Concluyó su video asegurando que no cederá a la manipulación de su esposo. “Él hace este tipo de cosas para que yo lo busque y le diga: ‘Bueno, amor, entonces no voy a trabajar con Sebastián’. Yo no voy a hacer eso, lo tengo clarísimo”.