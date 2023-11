¿Nuevo trabajo? Esto es lo que hacen Emmanuel Restrepo y Juan Pablo Urrego en la empresa de Rigoberto Urán

Rigoberto Urán ha tenido una carrera impresionante en el ciclismo profesional. Ha competido en numerosas carreras de renombre, como el Tour de Francia y el Giro de Italia, y ha dejado su huella en cada una de ellas. Su tenacidad y habilidades en la bicicleta lo han llevado a obtener múltiples victorias y a estar constantemente en la cima de su juego.

Pero lo que realmente hace destacar a Urán es su personalidad carismática y su amor por el deporte. Siempre se le ve sonriendo y disfrutando cada momento en la bicicleta. Es un verdadero ejemplo de pasión y dedicación.

Hace poco el querido ciclista ha realizado varias publicaciones en su cuenta de Instagram, en las que ha juntado los mundos de la realidad y la ficción de manera muy cómica en compañía de Juan Pablo Urrego quien lo interpreta en la serie, y también junto a Emanuel Restrepo, actor que personifica al odiado Carmelo, uno de los antagonistas de la exitosa novela de ‘Rigo’.

Recientemente, el ciclista divirtió a sus más de dos millones de seguidores en Instagram con un video grabado en la empresa Go Rigo go, en el que se muestran cómo dos nuevos empleados recibiendo los pedidos, y podemos ver que “Carmelo” es quien está al otro lado de la línea, conversando con una posible clienta.

Con su característico acento y forma de hablar, vemos que “Carmelo” se enoja con ella porque no le entiende lo que ella está escribiendo y le sugiere que mejor compre en la tienda del Team Rendón, la de su papá Evaristo Rendón.

Pero, él no es el único personaje que aparece en el video, pues luego de que “Carmelo” no fue capaz de tomar el pedido, se puede ver a un compañero, se trata de nada más y nada menos que el protagonista de ‘Rigo’ que también con su estilo le pide disculpas a la clienta por teléfono y se encarga de tomar el pedido que no pudo hacer “Carmelo”.

El divertido video dejó diferentes comentarios de los seguidores como: “Que es esa mazamorra de mensaje señora 😂” ;“El mejor call center, prácticamente”; “Jaajjajajaajj es que son muy buenos ❤️😂👏👏👏👏👏”; entre otros.