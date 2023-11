¿Ya no es tan linda? Sofía Vergara respondió a los que la criticaron por su aspecto físico

Sofía Vergara nació el 10 de julio de 1972 en Barranquilla, Colombia. Desde muy joven, mostró un gran interés por la actuación y el modelaje. Comenzó su carrera como modelo y rápidamente se convirtió en una de las figuras más reconocidas en el mundo de la moda.

Pero no fue hasta que se trasladó a los Estados Unidos que su carrera despegó por completo. Sofía se convirtió en una de las actrices latinas más influyentes de Hollywood. Su papel como Gloria Delgado-Pritchett en “Modern Family” la catapultó a la fama mundial y le valió numerosos premios y reconocimientos.

Además de ser una talentosa actriz, Sofía también es empresaria. Ha lanzado su propia línea de ropa, fragancias y accesorios, demostrando su habilidad para los negocios. Su carisma y belleza han sido clave en su éxito, pero también su dedicación y trabajo duro.

Pero no todo ha sido un camino fácil para Sofía. A lo largo de su vida, ha enfrentado desafíos personales y profesionales. Sin embargo, siempre ha sabido sobreponerse y salir adelante con una sonrisa en su rostro.

[ Fiscalía le imputó otro delito a la exsecretaria de Educación de Daniel Quintero, Alexandra Agudelo ]

La actriz aseguró a la revista Glamour que ella no se ha sometido a ninguna cirugía, pero sí se ha hecho algún que otro retoque; sin embargo, señaló que quienes la encuentran diferente es por el simple hecho natural de envejecer, pues los años no le han llegado solos y es normal.

Esto lo respondió al medio estadounidense cuando le pidieron hacer referencia a los frecuentes comentarios que hacen las personas sobre cómo lucen las estrellas que ya no son tan jóvenes.

“Me pongo bótox en los ojos y en el cuello con regularidad y uso bastantes productos, soy amante de las cremas y ayudas cosméticas”, reveló Sofía Vergara.

[ “Era adicta al sexo” Yuri reveló detalles de la difícil situación que vivió por no controlar su adicción ]

Adicional, la jurado del reality America’s Got Talent, de la Cadena NBC, añadió en sus redes sociales no pierde tiempo leyendo críticas o mensajes negativos, pues para ella esto representa una mala energía o envidias que no quiere tener presentes en su vida.