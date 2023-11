En Estados Unidos le están ‘haciendo el feo’ a novela de ‘Rigo’ por inexplicable falla de RCN

Desde su estreno el pasado 9 de octubre, la telenovela basada en la vida del afamado ciclista Rigoberto Urán, se ha convertido en uno de los formatos más exitosos de RCN, en este 2023. Pero no todo encaja a la perfección como cadena en piñón, ya que parte de los fanáticos de ‘Rigo’, en el extranjero, le están ‘haciendo el feo’ por una razón bastante delicada.

Aunque no ha logrado puntear en las cifras de rating, esta novela si ha generado un impacto en la competencia, hasta el punto que Caracol Televisión, ya tiene preparada una ‘bomba’, para tratar de atraer a aquellos que están pegados al formato inspirado en el nacido en Urrao, en el departamento de Antioquia.

En Estados Unidos están indignados con la novela de ‘Rigo’ de RCN, por esta razón

Esta producción no solo ha sido destacada a nivel nacional, puesto que, para algunos, connacionales que habitan en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, se ha convertido en una pequeña ‘escapadita’ a la ‘tierrita’ tan solo prendiendo sus pantallas.

Pero esto dejó de pasar hace ya varios días, luego de que la plataforma Amazon Prime, quitara de su catálogo en el país del norte a la telenovela; hecho que ha desatado una lluvia de comentarios y peticiones en las cuentas de Instagram de los miembros del elenco. Muestra de esto son las reacciones que recibió Ana María Estupiñan en su perfil:

“Porque dejaron de darla en EE.UU, vi los primeros 6 episodios, pero ahora dice video unavailable”, “Buenísima la serie, pero ya no se puede ver en USA por PRIME”, “Ya que no la están dando en Amazon, Estados Unidos, deberían subirla a Netflix”, y “En RCN aquí en EE. UU. no la pasan”, fueron algunos de los comentarios.

