“Qué corronchera”: look de Shakira no termina de convencer y piden que cambie de estilista

Si bien Shakira da grandes mensajes con sus atuendos, tal y como se vio en los Grammy Latino 2023, para algunas personas todavía tiene detalles de “mal gusto” (categoría harto subjetiva) y le piden que cambie de estilista.

De hecho, cuando Shakira se presentó en la ceremonia de Sevilla, el traje, de Dolce y Gabanna, evocaba al de una princesa guerrera.

Pero lo que más causó curiosidad fue el simbolismo: llevó una virgen en el pecho, que representa a la madre que se sacrifica por sus propios hijos.

Se trata de Nuestra Señora Inmaculada de la Santísima Latinidad, que enseña a tener fortaleza ante los sufrimientos de la vida.

Sin embargo, el pelo (siempre igual) y los zapatos (que cortan con la línea del vestido) para varios que no vieron en su look algo deslumbrante, no convencieron.

“Que cambie de estilista que Shakira sale siempre igual”

Ahora bien, Shakira ha tenido un gran glow up desde su separación con Piqué y ha incluso protagonizado editoriales de moda.

Pero lo que critican en su look es que siempre se peina igual e incluso porque esos zapatos no le hacen justicia a un vestido que pudo tener mucho mejor estilismo.

“Shakira necesita un cambio de estilista de moda ASAP. Punto. Y de peluquero” “Insisto que a Shakira le falta un paso importante para cerrar la tusa: el cambio de look”, dicen algunos internautas en Twitter.

Shakira necesita un cambio de estilista de moda ASAP. Punto. pic.twitter.com/SLpsuop4UC — Julian Connor (@JulsV_M) November 16, 2023

Si bien la artista ha protagonizado, muy a su estilo, portadas como la de Vogue México y Latinoamérica no le ha interesado ser un ícono de moda.

Es más, se produce y crea una imagen en esos rubros para todos sus videos. Pero otras personas sí que valoran esta nueva faceta de una mujer más contundente y segura de sus cualidades.

“Shakira no se ha cansado de servir looks todo el año. Esta vez en los #LatinGRAMMY no fue la excepción”, han dicho sobre la barranquillera.

Y pues como para gustos no hay disgustos, que cada quien se ponga lo que le haga feliz.