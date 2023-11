Carlos Vives es pro- Israel y otros ‘feos gestos’ del colombiano por los que muchos lo critican

Carlos Vives ha sido duramente criticado por muchos al ondear la bandera de Israel en una de sus presentaciones y lo han tildado hasta de ‘Carlos Muertes’ por todo lo que ese Estado ha hecho en contra de los palestinos. Pero otros ‘feos gestos’ han hecho que el cantante colombiano sea bastante detestado.

Hoy en el aeropuerto José Maria Córdoba de Medellín habían dos opciones para almorzar uno el restaurante de ese 🤡 Cumbia House y Burguer King no habiendo más me tocó en el segundo, para ese facho sionista ni mierda. 🖕🏻#PalestinaLibre pic.twitter.com/qaPYDPOxNm — MISS POIROT (@MissPoirot07) November 14, 2023

Carlos Vives ondea bandera de Israel: otros gestos por los que muchos lo detestan

Se alió a Iván Duque en la peor época de asesinatos a líderes sociales

A pesar de vestirse de las comunidades originarias y hasta vestirse de ellas, muchos le recuerdan a Carlos Vives que él votó por el anterior presidente a Gustavo Petro, quien tuvo en sus manos varios asesinatos de líderes sociales, de firmantes de paz y muchos crímenes relacionados con desaparición, asesinato y abuso de estudiantes que protestaron en el Paro Nacional de 2021.

Qué esperan de alguien que "mojaba cuco" con Duque... Carlos Vives no es muy astuto que digamos. pic.twitter.com/4mw404ujDe — Marce, TeQuieroMucho♥️ (@nometiente2) November 14, 2023

Al cantante se le vio varias veces apoyar a Duque durante su campaña a la presidencia contra Petro en 2018 y durante su gestión como presidente.

Esto, a pesar de salir en sus discos con alusiones simbólicas a las comunidades étnicas en Colombia.

Su pelea con su hermano por ‘Gaira’

Le acusan de haber dejado a su hermano en la calle por la disputa que tuvieron por el restaurante Gaira, donde Guillermo era chef.

De hecho, la verdadera socia de Carlos ahí es la ex reina de belleza Claudia Elena Vásquez, su esposa. Guillermo renunció al restaurante y perdió la relación con su hermano.

“Yo creo que él no me encuentra... él sale corriendo, donde me ve sale corriendo. Es muy difícil encarar la vida, a veces las realidades es muy difícil enfrentarlas”, expresó Guillermo en su momento.

Lo acusan de apropiación cultural

Si bien llevó el vallenato al mundo en forma de rock y mezcló sonidos e influencias, en varias de sus producciones discográficas se le ve con atuendos de etnias del norte de Colombia y en celebraciones rituales que hacen que muchos se pregunten si es apropiación, disfraz o respeto.