“Me odia”, Celia Cruz se fue en contra de Amparo Grisales tras su salida de ‘Yo me llamo’

‘Yo me llamo’ es el reality de imitación de Caracol Televisión, con el que por años han entretenido a las familias colombianas con un formato que mezcla el talento musical, de imitación y el conocimiento musical de expertos como Pipe Bueno, César Escola y Amparo Grisales, quienes también generan todo tipo de reacciones entre los televidentes por sus apreciaciones sobre las interpretaciones de cada uno de los participantes.

En la competencia noche a noche se incrementa la tensión entre los imitadores, puesto que se acerca la gran final y cada salida hace que quienes quedan en el reality tengan que esforzarse cada día más por ser el doble perfecto de su artista favorito.

Es por ello, que en la noche de eliminación del pasado jueves 9 de noviembre, la imitadora de Celia Cruz no logró ingresar a los 5 semifinalistas, por lo que tuvo que despedirse de el ‘Templo de la musica’, ya que luego de su presentación, no logró convencer a los jurados que buscaron al concursante con el menor parecido con su artista a imitar.

‘Azúcar’ fue la canción escogida por la doble de Celia Cruz, pero a pesar de su puesta en escena, recibió malos comentarios por parte de Amparo Grisales, la jurado más exigente de ‘Yo me llamo’, según los televidentes y los mismos participantes.

“La Azúcar negra no sé, mira primero los pregones que hiciste ahí, fueron desafinados y el pregón lo debes tener muy movido y amarrado con nota muy bajas, las amarraste más o menos, pero lo más extraño es que el pregón no has podido y esta canción es un trabalenguas de pregones”, comentó la ‘Diva de Colombia’.

Luego del comentario de Amparo, Pipe Bueno dio su apreciación contraria, por lo que el prometido de Luisa Fernanda W salió en defensa de la imitadora de ‘La gaurachera de Cuba’, mientras que Grisales calificó a la imitadora como “aburrida”, lo que desató las lágrimas en la doble de ‘Celia’.

Tras bambalinas, ya en los camerinos, la exparticipante respondió a Carlos Calero sobre lo sucedido y dejó claro que “no podía más”, haciendo incapié al dolor que causan los comentarios negativos que tienen que recibir a pesar de su esfuerzo.

“Yo estoy muy contenta con esta experiencia, el público tan lindo que siempre me apoya en mis caídas y levantadas, el amor que me dan, cuando me defiende un jurado también me gusta. Me gusta mucho el odio de Amparo hacía mi, me encanta porque eso me hace luchar más para mejorar, pero a veces siento que ya es personal, siento que ya nada de lo que hago le gusta, no le gusta mi voz, mi baile, mi canto, nada y eso me hace sentir frustrada puesto que digo no sé que dar”, indicó Celia.

Por su parte, Amparo Grisales comentó en su defensa:

“No la odio porque no pierdo el tiempo en esas cosas, yo vivo con mi armonía y con una luz muy linda, me levanto siempre pidiendo armonía, estudio mucho, trasnocho mucho, ensayo y me levanto muy temprano para estar acá cumpliendo, habiendo escuchándolos a todos, entonces no vengan que unos los odia, no tengo porque odiar a nadie, porque no soy exigente. No odio a nadie Celia, o sea, que pena contigo soy exigente porque yo estudio y escucho la canción (...) todo lo que decimos acá es con mucho amor”.