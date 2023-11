Famosas colombianas ‘peores’ que Laura Tobón que sí se ‘merecen’ burlas por lo que dicen

Si bien las críticas a Laura Tobón arrecian, la modelo tiene mucha razón por lo que dijo a pesar de las burlas por parte de mujeres como Yina Calderón, entre otros.

Pero hay famosas que por lo que han dicho y hecho sí han merecido más cuestionamientos y críticas por sencillamente ser irresponsables y desinformar.

Estos son los casos más sonados.

Famosas ‘peores’ que Laura Tobón que merecen críticas por lo que dicen

Amparo Grisales

Amparo Grisales Los televidentes critican la forma despectiva de la jurado de 'Yo me llamo' hacia los participantes. / Foto: Instagram @agrisales333

Por más poderosa que pueda ser, Amparo es de otra generación. No entiende las luchas actuales de la sociedad, mucho menos la representan.

Prueba de eso es cómo minimiza, en su contexto, cosas tan delicadas como el acoso e incluso ha protagonizado episodios de transfobia y se pelea con las feministas que le reclaman.

¿Para cuándo entrar al siglo XXI?

Elizabeth Loaiza

Elizabeth Loaiza enciende las redes por comentario y de "machista" no la bajan Foto: Instagram @elizabethloaiza

Es una de las famosas más polémicas, para decirlo con diplomacia.

Desde criminalizar al estudiante Lucas Villa en el Paro Nacional en 2021, meterse a tierra sagrada wayuú sin permiso y hacer un escándalo, y decir que en la Biblia dice que los hombres pagan por todo porque ella es “bien machista”.

¿Retroceso cultural, político y aumento de los índices de ignorancia un poquitico? Al 100%.

Carolina Cruz

Carolina Cruz presentadora de 'Día a Día' Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Hablar del físico de otras mujeres, y más con un tema tan delicado como el retirarse los senos por salud o por muchos motivos no te define en tu construcción de mujer, sea la que sea.

Eso fue demasiado para Carolina Cruz, que no pudo evitar que se le saliera el verdadero yo y mostrar que hay que tener los parámetros antiguos del ser mujer enquistados para complacer su pensamiento.

Catalina Maya

Critican a Catalina Maya de incentivar medicinas que causan hasta la muerte Foto: Instagram @catalinamaya

Que mira, que promocionar productos médicos que no han sido testeados ni aprobados y que no funcionan para todos no es responsable.

Y eso fue lo que le pasó con el Ozempic, medicina para adelgazar que tiene efectos secundarios y no ha sido probada lo suficiente a nivel científico.

Y no, corazón, tu experiencia no sirve para el público en general.

Taliana Vargas

Taliana Vargas lloró tras el ataque con arma blanca que amenazó a su esposo (Redes sociales)

Taliana Vargas Twitter @TalianaV 11/09/2023

Critican a esposo de Taliana Vargas por obligarla a reducir su estatura Foto tomada de redes sociales

La primera dama de Cali muy rezandera ella, eso sí, y no está mal expresar tu fe mientras no irrespetes los límites y creencias de otras personas.

Cosa que no le pasó, porque cuando en Colombia se aprobó el aborto hasta el sexto mes de gestación y desinformó lo más posible a través de sus propios embarazos.

Se le olvidó que ella no es como las miles de mujeres que no quieren un embarazo por miles de razones, que mueren en condiciones inseguras al abortar y que no tienen sus privilegios.