“Experiencia Arrogante”, comensal denunció asquerosa situación en el restaurante de James Rodríguez

Arrogante, el restaurante propiedad del futbolista James Rodríguez en Bogotá, recibió la denuncia de la presencia de un gusano en uno de los platillos recomendados de la casa que le arruinó la cena al comensal.

Fue a través de la red social X, antes Twitter, que el usuario “@Miguel_G_1_1″ denunció lo sucedido.

Mediante un relato el hombre contó la historia de “cómo el día de hoy me salió un gusano en la pizza del restaurante de @jamesdrodriguez llamado “Arrogante” en Bogotá 🐛”-

Vea acá: ¿Le tiene miedo? Lucas González confesó que le tocó contra equipo que quería evitar

A comensal le salió un gusano en restaurante de James Rodríguez

En su relato, la persona contó paso a paso su experiencia en el lugar que pasó de ser muy buena a convertirse en una para el olvido.

Vea acá: Estos serán los dos finalistas del fútbol colombiano, según la Inteligencia Artificial

De sitio, el hombre manifestó que “El restaurante estéticamente es bonito y su especialidad es la comida italiana, la atención del personal fue muy buena. Nosotros pedimos la “experiencia Arrogante” para los que no saben la experiencia en un restaurante son pasos a pasos donde te sirven los platos más relevantes del restaurante”.

Luego de este suceso obviamente el coordinador del lugar y el mesero quisieron reivindicarse, pero la situación es como un tipo de restaurantes con esta calidad no se cerciora paso a paso que esto no pase 🤌🏾



Ósea y no lo digo simplemente porque lo retiren, pero quién sabe los… — Migue :) (@Miguel_G_1_1) November 10, 2023

Allí, “Iniciamos con un “carpaccio di pulpo” la verdad no soy fan del pulpo no sé si es porque mi paladar de pobre aún no lo asimila pero estuvo súper delicioso. 🤌🏾 Pero todo cambió cuando al 4 paso de la experiencia nos traen la pizza de la casa, que por cierto estaba rica en el pedazo que íbamos comiéndonos…”

“Hasta que mi amigo se percató que algo se estaba moviendo en la pizza y siiii 😾😾😾 era un gusano 🐛 Obviamente la “experiencia” pasó de ser de 10 a 0″, denunció el hombre.

Vea acá: Sorteo de los cuadrangulares despierta serias sospechas en muchos por sorprendente razón

Ante esto, “Yo soy una persona súper tranquilo no hice show ni nada porque entiendo que todos cometemos errores. (No me imagino si le pasaría a una persona de más de 40años o bien gomelo)”.

Ante este hecho, lo que pasó fue que “😼 Luego de este suceso obviamente el coordinador del lugar y el mesero quisieron reivindicarse, pero la situación es como un tipo de restaurantes con esta calidad no se cerciora paso a paso que esto no pase 🤌🏾 Ósea y no lo digo simplemente porque lo retiren, pero quién sabe los procesos que hay en ma cosita con esas legumbres. En fin “no siempre lo más caro es lo más bueno” revisen siempre su comida, paz y amor 😼🫶🏽”, finalizó la denuncia.