Así es la colaboración de Seven Seven con la icónica influencer Ana Beliza Mercado

Ana Beliza Mercado y Seven Seven (Seven Seven)

Ana Beliza Mercado es no solo belleza, su estilo sutil y poderoso la han hecho, desde hace un lustro, la influencer de moda por antonomasia en Colombia. Desde su cuenta de Instagram That Latin Gal, ha lucido con gracia y arrojo, y una visiónanticipada a las tendencias que bombardean el ámbito digital.

Es por esta razón que una marca emblemática como Seven Seven la escogió como diseñadora. Esto, en una colección versátil, no de básicos, que tienen su propio sello para crear un fondo de armario fiel a su visión universal de la moda. NUEVA MUJER COLOMBIA habló con la diseñadora sobre su colaboración.

¿Por qué esta colaboración y qué te interesó de la marca?

Es la primera vez que en verdad hacemos una colaboración formal como tal,porque las únicas cosas que yo había hecho eran modelaje o comunicaciones.

Aquí ya entro a jugar en un paso más adelante del desarrollo del producto. En este sentido, con Seven Seven fue muy especial, porque pudimos desarrollarlo desde cero y quería mucho hacerlo, la verdad, con una marca que tuviera un impacto local y creo que la marca es un gran ejemplo de eso.

¿Cómo fue añadir tu punto de vista?

Yo diseñé las piezas desde cero, en compañía de la marca. Básicamente, Seven Seven quería que yo pudiera hacer lo que quisiera, de cierta manera, y lo que terminamos haciendo fue un fondo de armario, que es la unión de todas las prendas que yo más quiero en el día a día dentro de mi closet.

Conceptualmente esto fue muy bonito, porque lo que yo quise desarrollar fue una antítesis a las colaboraciones, porque yo considero que muchas veces, cuando las haces, hay piezas que son muy especiales, y tienen como este hype, y todo el mundo las usa en un momento dado, y ya después nunca las vuelves a ver.

Y lo que yo quería con la colaboración es que, al contrario, fuesen piezas que a lo mejor no son tan llamativas a primera vista, pero que puedas utilizar y repetir muchas veces, y que te dieran versatilidad.

¿Cuáles fueron los retos para crear esta colección con una marca masiva?

Creo que el mayor reto es realmente hacer este trabajo colaborativo, que sea un tema donde tú puedas encontrar ambos puntos de vista en una justa medida, y, claramente, que sea exitoso, porque es muy fácil ponerte algo, y tomarte unas fotos, y decir que es una colaboración, pero realmente cuando empiezas a trabajar desde cero, pues el reto está en eso: en encontrar unos puntos medios que valgan la pena.

Ahí, destaco muchísimo el trabajo que hace Seven Seven en estas colaboraciones, porque llevan ya un tiempo largo colaborando con diferentes profesionales que admiro mucho, como Esteban Cortázar, o Goyo. Mucha gente brillante.

En ese sentido, siento que se les siente esa cancha cuando tú estás trabajando, y ellos me dieron mucha libertad creativa y eso es un regalo maravilloso de la vida.

En redes tu cuenta se llama The Latin Gal. Entonces, para ti, ¿qué es ser latino en la moda,a nivel internacional?

Yo le quise poner a mi blog Latin Gal, en su momento, precisamente porque quería que la gente tuviera Latinoaméricaen su top of mind, que nos recordaran, porque yo siento que ser latino es aprender asoñar y aprender a encontrar la magia con los pies puestos sobre la tierra, en el sentido en que claramente nos vemos retados frente a muchos temas que no podemos controlar dentro de nuestros países.

Entonces, creo que los latinos somos maravillosos, porque de verdad que hacemos muchísimo con quizás unas condiciones un poquito distintas, un poquito más retadoras, y a nivel creativo, considero que Colombia es un pilar demasiado importante- por no decir el más importante- en la industria de la moda, porque realmente tenemos cabezas muy relevantes, en el medio internacional. Yo me siento con mis amigas de otros países y les digo:

“Todos los países de Latinoamérica son lo máximo, pero en moda no hay nadie que me pueda dar cinco nombres de diseñadores increíbles, como yo los puedo dar de Colombia, que son diseñadores que tienen trayectoria, que han hecho cosas fuera, que han estileado gente maravillosa, que tienen una trayectoria conocida globalmente, y creo que eso es muy importante destacarlo”.

¿Cuál sería tu mayor consejo de estilo para cualquier mujer?

Siento que el estilo personal, claramente, dentro de esta industria, es sumamente importante. Es tu manera de tener tu punto de vista. Tú, como periodista, tienes tu pluma y tienes esta perspectiva y tienes esta plataforma donde puedes dar a conocer tus ideas.

Mi pluma es mi estilo, y el de cada persona dentro de la industria de la moda. Y yo creo que el tema de encontrar el estilo personal o el estilo propio es un ejercicio que está siempre en construcción, para bien y para mal, porque se da esa medida que tú vas practicando y que va siendo constante.

Digo practicar, porque tienes que empezar a jugar un poco con el ensayo y el error de lo que para ti es cómodo y es auténtico. Yo creería que mi regla número uno sería no hacer nada que no sientas real a ti misma, que no sientas auténtico, porque eso es lo más importante, que siempre te pegues a lo que a ti te hace sentir cómoda y te hace sentir bien.

Así, a medida que tú vas probando y ensayando conforme pasa el tiempo, empiezas a encontrar estas combinaciones y estas fórmulas en donde tú sabes que estás aportando algo y que además te sientes súper bien. Entonces, definitivamente, creo que es un trabajo en construcción y es un trabajo que se debe mucho a estar abierto a jugar y no tomártelo tan en serio.

¿Por qué crees que tu estilo es tan celebrado y tan buscado ? Porque eres un ícono de moda a nivel latinoamericano.

¡Ay, Dios! Bueno, que me digas que soy un ícono de moda a nivel latinoamericano es como que ya me gradué de todo. O sea, ¿qué más se puede pedir? Eso para mí es el honor más grande del mundo, así que muchas gracias por esas palabras tan lindas.

Siento que todavía falta mucho por recorrer y la verdad no sabría decirte el porqué. Yo creo que siempre he intentado mantenerme muy auténtica. Me gusta romper un poquito, me gusta jugar nuevamente a que no hay como estas reglas que ciertas personas a veces utilizan, ¿sabes?

Como el rojo y el no sé qué y la silueta no sé qué. A mí me gusta pensar que hay cabida para todo, porque no todos los días nos sentimos igual y no todo el tiempo pensamos lo mismo y la moda simplemente es un reflejo estético muy fiel a eso.