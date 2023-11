Dan palo a Valerie Domínguez y Maleja Restrepo por video subido de tono

La pareja conformada por Juan David ‘El Pollo’ Echeverri y Valerie Domínguez es una de las llamativas del espectáculo colombiano, pues juntos son una bomba de tiempo que combina sensualidad y a la vez mucha jocosidad por la creación de contenido.

Ambos son unos padres maravillosos y prueba de ello es cada post junto a su hijo que engalana sus redes sociales, pero también cuando han tocado otros temas que son de la misma rutina de cualquier pareja.

Sin embargo, se juntaron con Maleja Restrepo y Tatán Mejía otra de las parejas más queridas de todo el espectáculo colombiano, y es que los presentadores generan contendido con divertidas cotidianidades que simplemente los acercan mucho más a su público en cada una de las redes sociales.

Pero según algunos seguidores se les pasó la mano pues los cuatro simularon un encuentro en el que ellas tienen el dominio absoluto sobre Juan David ‘El Pollo’ Echeverri y Tatán Mejía mientras quedan con el torso descubierto y ellas inician una especie de acto sadomasoquista.

El jugueteo de miradas y en especial el acercamiento entre Valerie Domínguez y Maleja Restrepo desataron el erotismo y por ende las criticas hacia ese tipo de contenido, pese a que al final un giro inesperado cambia las cosas y desataron la risa de algunos otros.

“Esto no me gustó 😢 no es para su nicho. Nada que ver con lo que son”, “Gasssss..no puedo creer que dañen todo lo que han construido individualmente o en parejas de esta manera… gas”, “Generalmente todas las publicaciones de ustedes me encanta esta está fuera de lugar para un público de edades que nada q ver” y “Por más chiste pilas no lo dañen, tienen hijos ya grandes que entienden, Máximo respeto para ellos y su audiencia en su mayoría sana y decente”, son solo algunas de las reacciones que destacan.