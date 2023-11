“La Coni canta más bonito”: Pincoya descueró a Mon Laferte y realizó burlesca imitación

Jennifer Galvarini, más conocida como la Pincoya, desató una ola de críticas en las redes sociales tras realizar una burlesca imitación de la renombrada cantante chilena Mon Laferte. La oriunda de Chiloé criticó sin filtro a la artista nacional y aseguró que no le gustaba su estilo de canto tan “dramático”.

La controversia comenzó cuando en la casa estudio, Gran Hermano les puso algunas canciones. Una de ellas fue “Tu falta de querer” de Mon Laferte. Mientras sonaba la melodía, la Pincoya decidió tomar el micrófono y emular a la talentosa cantautora.

Durante su interpretación, Jennifer no escatimó en críticas hacia la letra de la canción, cuestionando el contenido emocional y señalando que no le gusta “llorar por los hombres”. Su imitación se llenó de comentarios sarcásticos y señaló que: “Ay Monse, sabes qué, te digo algo, me encanta tu canción, pero te chiflaste”.

A diferencia de Skarlette y Constanza, que tarareaban y disfrutaban el éxito de la artista, la Pincoya no pudo ocultar su disgusto.

“Qué hueona más arrastrada, no me gusta, de verdad me da rabia. Monse, lo siento, pero qué ridiculez… Monse te chiflaste”, sostuvo.

Además, la Pincoya no pudo evitar comparar la voz de Coni, otra participante de Gran Hermano, con la de Mon Laferte, afirmando que “la Coni canta más bonito que la mujer, horrible… Hay gente que es así, yo jamás he llorado por un mino”.

“El DJ tiene la culpa, ¿para qué pone esa música? Lo siento Monse…”, cerró la participante.

Sus comentarios despectivos no pasaron desapercibidos y generaron desacuerdo tanto dentro como fuera de la casa.

En las redes sociales, los seguidores del reality no tardaron en expresar su desacuerdo con las palabras de Jennifer, criticando su actitud. Comentarios como “La Pincoya se rayó mal, ahora imitando a Mon” y “La amargura de esta señora es cosa seria” inundaron las plataformas en línea.

La gran Mon Laferte debe estar muy preocupada porque a Pincoya no le gustan sus canciones 🙄



Qué asco además con la boca llena de comida 🤮



La amargura de esta mujer es cosa seria.#GranHermanoCHV #GranConstanza pic.twitter.com/zaygWvOuYN — Frente Al Mar (@soy_eterna) November 5, 2023

PINCOYA NO TE METAI CON LA MON #GranConstanza — latinamami2 (@CandadoVale) November 5, 2023