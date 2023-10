Si quiere verse joven y sensual en traje de baño a los 48 años, Natasha Klauss le enseña como hacerlo

Gracias a la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’, Natasha Klauss, ha seguido siendo recordada y admirada por el papel que interpretó como Sara Elizondo Acevedo de Reyes. Actualmente, tiene 48 años y luce tan bella como siempre, demostrándolo así en sus redes sociales.

La reconocida actriz tiene casi dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram y desde allí comparte todo tipo de contenidos, desde consejos de cuidado personal, hasta post familiares. Sintiendo la receptividad de sus fans por medios de los comentarios en sus publicaciones (Likes y comentarios).

Normalmente, la talentosa actriz no difunde un contenido luciendo poca ropa, pero esta vez hizo una excepción. Compartiendo un video en el que aparece tomando un poco de sol y luciendo un vestido azul, con un sombrero y gafas oscuras, generando miles de comentarios y reacciones de sus seguidores. En el post comenta que estaba reuniéndose con sus amigos, y también reveló como se logra un buen bronceado:

“Siempre me pongo bloqueador primero y luego bronceador”. “En la cara si trato que no me dé nada el sol, es un poco difícil, pero si no me pongo como una pañoleta. Qué rico recarga de calorcito. Que te permite estar en calor, delicioso, disfrutar y sentirte bien con tus familiares queridos”, contó la reconocida Natasha.

Klauss defiende el tema de la autoaceptación y que las personas se reconozcan y se muestren tal cual como son. En cada una de sus publicaciones suele reflexionar y meditar detenidamente sobre dicho tema. Esta vez, decidió exponer su hermoso rostro al natural.

Por otra parte, una cuenta de Instagram que sigue a diversos famosos publicó un carrete de las fotos más sensuales de Natasha, dejando ver las pecas del pecho y el encantador cuerpazo.

Les compartimos el sensual video donde Natasha Klauss deja muy poco a la imaginación.

