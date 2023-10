Las adicciones que hicieron de la vida de Matthew Perry, actor de ‘Friends’, un infierno

TMZ reportó que el famoso actor de ‘Friends’, el querido Matthew Perry, fue encontrado sin vida a sus 54 años en un jacuzzi. Pero el intérprete del querido Chandler Bing luchaba contra adicciones que hicieron de su vida un infierno.

De hecho, no se reporta aún, ni se sabe, si el actor murió por sobredosis de alguna sustancia. Pero sí es cierto que estas le causaron el no soportarse verse ni en la serie que lo hizo famoso.

El infierno de las adicciones de Matthew Perry: se bebió hasta un litro de vodka al día

Estar en una adicción no es fácil: aún con sobredosis, eso no es garantía de terminar y caer hasta el fondo. Y el actor de ‘Friends’ lo sabía.

Perry se hizo famoso a los 24 años con ‘Friends’ y contó cómo en el punto más álgido de su carrera se hundió en sus adicciones, tal y como lo cuenta en sus memorias, ‘Friends, Lovers, and The Big Terrible Thing’, que de hecho fue una obra teatral donde cundía el alcohol. Él mismo fue un alcohólico.

Esto, cuando se dio cuenta de que la fama con Chandler no le traería felicidad.

“Durante unos ocho meses estuve encantado de ser famoso. Hasta que me di cuenta de que la fama no iba a arreglar las cosas que no funcionaban. Creía que la popularidad me haría feliz, pero no fue así. Y me llevé una profunda decepción”, expresó alguna vez.

No solo fue uno de los personajes más icónicos de la televisión, fue el hombre que nos hizo elevar nuestros estándares, toda una generación enamorada de él y su forma de ser. Hasta siempre Chandler Bing. Descansa en paz Matthew Perry 🥺💔 pic.twitter.com/MVVlPVIHCf — Lu🪐 (@lucia_ribero) October 29, 2023

Así que en el pico de la serie, sufrió un accidente de squí acuático, el médico le recetó analgésicos y ahí comenzó todo, entre eso, sus fluctuaciones de peso. Pero la verdad es que estuvo en dos clínicas de desintoxicación, pues consumía analgésicos, opiáceos y alcohol.

En realidad, se tomaba 30 pastillas y un litro de vodka al día.

Sin embargo, jamás fue inconstante en el trabajo. Pero luego del rodaje, se encerraba en el baño con dos toallas, una para el baño y otra para las lágrimas, como contó en sus memorias.

Al ser hospitalizado por una pancreatitis y dado de alta, se estrelló ese día. Reconoció que su familia era alcohólica. Pero Friends le daba una razón para salir adelante y pidió ayuda a sus padres, que lo llevaron a un centro de desintoxicación.

En sus últimos años, el actor decía que quería beber sin que luego hubiesen consecuencias. No tuvo un papel grande sino hasta ‘17 otra vez’, película con Zac Efron que se grabó hace mucho tiempo.

No se imaginaba seguir soltero a los 52 años. Y a lo último, detestaba la fama. Y por supuesto, también, a lo último, detestaba seguir hablando de sus adicciones.

Descanse en paz.