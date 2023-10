A Luisa Fernanda W le echan en cara Legarda por su compromiso, pero sus hermanas ‘facturan’ por él.

A pesar de que Luisa Fernanda está enamorada y feliz con su compromiso con Pipe Bueno, no hay quien no la haya cuestionado o señalado de “aprovechadora”, pues le echaron en cara el recuerdo de su relación con Legarda , pero en realidad las que también han facturado con ello han sido sus hermanas Daniela y María.

Todo ello surgió luego de que la influencer se dedicara a responder cada uno de los ataques que ha recibido a través de sus redes sociales en las que muchos aseguraron que ella era una mujer sin corazón, pues a los pocos días de la muerte del joven cantante ella ya iniciaba una relación con el intérprete de ‘Cupido falló'.

Ante ello, muchos aseguraron que, antes de eso la actual pareja del también jurado de ‘Yo me llamo’ facturó en sus redes sociales, pues utilizó esos momentos de “dolor” para ganar seguidores y lograr que muchas marcas y hasta empresas la apoyaran para ser la imagen de sus productos o colecciones.

Luisa Fernanda es ataca en redes sociales y las hermanas de Legarda siguen facturando con su recuerdo

Sin embargo, ante el actual compromiso que ahora aceptó Luisa Fernanda W con Pipe Bueno, no hay quien no siga asegurando que ella logró calar en el mundo 2.0 por su relación con Legarda y que gracias a eso es que es “alguien”, porque de lo contrario no hubiese obtenido “la fama” ni la aprobación de algunas marcas que tiene de aliadas para hacer publicidad y así incrementar su fortuna.

Un ejemplo de ello son GRWM, Tous, Infinitek Paris Colombia y hasta Boss, pues ella a través de su contenido de belleza y moda, ha logrado calar entre estas grandes industrias para hacer recomendaciones de sus productos o lanzamientos más importantes en los que incluso ha llegado hasta desfilar en importantes pasarelas en las Fashion Week de Colombia.

Pero, hay quienes también aseguran en redes que Daniela y María Legarda han sabido facturar gracias al legado que dejo su hermano. Incluso, se ha llegado a comentar que son ellas las que más se han aprovechado del recuerdo que aún sigue vivo de este jovencito que revolucionó la industria musical. Por eso, también hay mensajes o reacciones en las que las señalan de “aprovechadoras”.

Y es que la que más lujos o beneficios ha obtenido por ello es Daniela, pues aún estando su hermano con vida, ya daba sus primeros pasos como generadora de contenidos. Ella mantiene un ritmo de vida muy al estilo de las Kardashian, pues innumerables viajes, seguidores y hasta marcas le siguen los pasos y forman parte de su stock de clientes.

Shein, GRWM, Amazon Fashion, Sanctity, HUda Beauty, entre otras importantes e internacionales marcas se han rendido a sus pies para que ella sea su imagen y se encargue de promocionar sus más novedosos productos. Mientras que María se ha orientado o especializado más en el área gastronómica recomendando los mejores platos de los sitios que visita.

Sin embargo, juantas crearon también una importante empresa en el que crearon lo que llaman “Una comunidad para latinas en entretenimiento, tecnología y emprendedoras” en las que crean estrategias funcionales para darse a conocer al igual que ellas lo hacen en sus redes.