Juan Diego Alvira se fue en contra de los medios y reveló las razones por las que salió de Semana

Luego de pasar varios meses alejado de la pantalla chica, el presentador ibaguereño, Juan Diego Álvira, logró consolidar un proyecto en donde él es el protagonista, siendo el Canal Uno su nueva casa; luego de su salida inesperada de la Revista Semana. Precisamente son muchos los rumores que se han derivado de su renuncia, algunos de ellos relacionados con su relación con Vicky Dávila, chismes web de los que salió a hablar en una controvertida entrevista.

Los encargados de que Alvira, soltará la lengua y hablara de su partida de este medio de comunicación fueron, Martín de Francisco y Santiago Moure, quienes lo invitaron a su programa ‘La Tele Letal ’ , para que fuera el protagonista del episodio 214 del formato. Entre chiste y chanza, el comunicador de 47 años reveló por fin la razón por la que solo duro unos meses en Semana, y le tiró una que otra ‘pulla’, al canal, que lo dejó embalado y sin ‘camello’:

Juan Diego Alvira se fue en contra de los medios y reveló las razones por las que se fue de Semana

“Con Vicky Dávila sí tuve problemas como con cualquier director. (...) Duré 5 meses, batí récord. (...) Yo me voy de Semana, porque a mí me hizo una propuesta RCN, y ahí yo dejé Semana. Me voy supuestamente a concretar la propuesta y me ‘metieron carreta’”, fueron las palabras del periodista, quien ante el desempleo se había enfocado en realizar sus reportajes en su canal de YouTube.

“A mí me gusta hacer el periodismo cercano a la gente, yo me sentía en Caracol como un ‘outsider’ (fuera de sitio); en estas empresas todo funciona como el Vaticano, todo tiene que ser políticamente correcto y cuando usted es como una oveja que se sale un poco del redil, y cuando usted se pone en los zapatos de la gente, se da cuenta de que como periodista está obligado a contar las cosas desde la perspectiva del ciudadano”, enfatizó el nacido en la ‘Ciudad Musical’, respecto al ambiente que se vive en los medios de comunicación colombianos.

